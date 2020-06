SUNBURNED Ein Film von Carolina Hellsgård

Spielfilm, 2K, 94 min., FSK 12, DEUTSCHLAND / DIE NIEDERLANDE / POLENIm Verleih von Camino FilmverleihMit Zita Gaier (MAIKÄFER FLIEG), Gedion Oduor Wekesa (STYX), Sabine Timoteo (WIE ICH LERNTE BEI MIR SELBST KIND ZU SEIN, CRONOFOBIA, DRIFTEN), Nicolais Borger (SCHUTZENGEL)Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,nach der Verschiebung des Kino-Releases durch die Corona-Eindämmungsmaßnahmen, freuen wir uns nun, den neuen Release-Termin für den Coming-of-Age Film SUNBURNED der gefragten Nachwuchsregisseurin(ENDZEIT/WANJA) bekanntzugeben.SUNBURNED kommt amim Verleih vonbundesweit in die Kinos.SUNBURNED verbindet die Schicksale zweier junger Menschen auf unaufgeregte Art und Weise, lässt Welten aufeinander prallen, ohne dabei laut zu werden. Und doch spürt man als Zuschauer die volle Wucht an Emotionalität und Tiefe. In diesem Coming-of-Age Film mit gesellschaftlich höchst relevantem Subtext, beweist die gefragte Nachwuchsregisseurin Carolina Hellsgård (ENDZEIT/WANJA) einmal mehr ein sicheres Gespür für Tonalität und Filmsprache.LOG LINEVernachlässigt von ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester sieht sich die 13-jährige Claire im gemeinsamen Urlaub in Südspanien mit den weitaus größeren Problemen eines jungen senegalesischen Strandverkäufers konfrontiert.SYNOPSISDie eigenwillige Claire (13) verbringt die Ferien mit ihrer älteren Schwester Zoe (15) und ihrer Mutter Sophie (40) in einem Hotel am Strand in Andalusien. Sophie verbringt ihre Tage am Pool und zeigt nur minimales Interesse an ihren Töchtern. Anfangs klammert sich Claire an ihre ältere Schwester Zoe. Doch als sich Zoe in Michael, einen Jungen ihres Alters, verliebt ist Claire auf sich allein gestellt. Am Strand lernt sie den jungen senegalesischen Strandverkäufer Amram kennen. Sie möchte ihm helfen, doch macht dadurch unabsichtlich seine verzweifelte Situation noch aussichtsloser.Regie & Drehbuch: Carolina Hellsgård (ENDZEIT, WANJA)Produktion: Nicole Gerhards / NiKo Film // DEKo-Produktion: Johanna Aust / Flickfi lm // DE, Ineke Kanters / Jan van der Zanden / The Film Kitchen // NL, Małgorzata Staroń / Staron Film // PLBeteiligte Sender: WDR, SWR und arteGefördert durch: BKM, FFA, The Netherlands Film Fund, Polish Film Institute, Film undMedienstiftung NRW, Medienboard Berlin-Brandenburg, Netherlands Film, Production Incentive, nordmedia, Creative Europe MEDIA und German FilmsKINO ZEITPROGRAMMKINORüdiger Suchsland, BERLINER ZEITUNG