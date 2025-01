Pkw-Kosten: knapp zwei Monatsgehälter pro Jahr ohne einen Meter zu fahren

Ein Kleinwagen kostet laut ADAC jährlich 4.080 Euro für Versicherung, Kfz-Steuer und Wertverlust. Betriebskosten wie Sprit oder Werkstattkosten sind darin noch nicht berücksichtigt.

Wie andere Lebensbereiche wird auch der Unterhalt eines Autos immer teurer. Das CarSharing-Unternehmen cambio hat errechnet, dass Arbeitnehmende in Deutschland mit einem durchschnittlichen Nettogehalt knapp zwei Monate allein für den Unterhalt eines Kleinwagens arbeiten. Immer mehr Menschen entdecken CarSharing als günstige Alternative.43,3 Millionen private Pkw waren am 01. Januar 2024 in Deutschland zugelassen. 78 Prozent der Haushalte besitzen mindestens ein Auto. Und dieses kostet viel Geld: Für einen durchschnittlichen neuen Kleinwagen fallen laut ADAC jährlich 4.080 Euro an Fixkosten und Wertverlust an. Dieser Betrag beinhaltet weder Werkstatt- noch Tankkosten.„Arbeitnehmende in Deutschland verdienten 2023 im Durchschnitt 2.430 Euro netto. Entsprechend arbeiten die Menschen in Deutschland rechnerisch jedes Jahr knapp zwei Monate für ihr Auto, ohne einen Meter zu fahren. Wenn wir noch Betriebskosten wie Kraftstoff und Werkstattkosten dazurechnen, liegen die Kosten um nochmal 50 Prozent höher“, erläutert Norbert Jagemann, Geschäftsführer der cambio-Gruppe.Um Geld zu sparen, nutzen immer mehr Menschen CarSharing anstelle eines eigenen Fahrzeugs. „4.080 Euro sind eine beträchtliche Summe. Vor allem für ein Auto, das noch keinen Meter gefahren ist. Für den gleichen Betrag könnte ich mit cambio ein Jahr lang jedes zweite Wochenende verreisen und insgesamt 10.000 Kilometer zurücklegen“, führt Jagemann aus.Nach aktuellen Berechnungen ist die Nutzung von CarSharing bis zu einer jährlichen Fahrleistung von 14.000 Kilometern günstiger als ein privater Pkw. Die durchschnittliche Pkw-Fahrleistung in Deutschland betrug in 2023 etwa 12.440 Kilometer. Für Millionen von Menschen wäre der Umstieg auf CarSharing entsprechend finanziell attraktiv. Angesichts steigender Kosten für Kfz-Versicherung, Treibstoff und Reparatur wächst der Kostenvorteil immer weiter.CarSharing bietet außerdem den Vorteil, jederzeit zwischen vielen verschiedenen Fahrzeugmodellen wählen zu können. Anstelle eines eigenen Autos steht dann eine ganze Flotte zur Verfügung. Und darüber hinaus erübrigen sich Reinigung, Werkstattbesuche, TÜV und Versicherungswechsel.