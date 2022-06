Nuevos modelos de SUP para aventuras acuáticas míticas

Frankfurt am Main

La tabla Atla forma parte de la serie touring de CALA y también es estupenda para un uso más exigente en el mar y el océano: gracias a la punta de la tabla con forma especial, corta muy bien las olas. Atla fue diseñada como una mezcla de tabla de paseo y de todo terreno. Es relativamente corto, por lo que es fácil de maniobrar incluso en aguas agitadas. El casco vikingo de color rojo sangre con dos palas representado en el SUP representa el valor y el sentido de la aventura. El nombre del tablero también es pura promesa: en la mitología nórdica, la bella giganta Atla es la diosa del agua.Los principiantes y los avanzados conquistan todas las aguas con facilidad en el versátil modelo Mana. La tentadora imagen de las olas en el tablero es el nombre del juego aquí. El término austronesio "Mana" se traduce mejor como una combinación de presencia, carisma, prestigio, honor y poder espiritual: Los maoríes creen que todas las personas, así como muchos elementos de la naturaleza, poseen maná."Las alfombras de todos los tableros del CALA están hechas de espuma de algas, que se fabrica a partir de la floración de algas nocivas para el medio ambiente. El compromiso de CALA con el agua limpia y un entorno subacuático saludable sigue siendo un objetivo corporativo importante en 2022, que estamos deseando continuar y también ampliar. Nuestro sueño es fabricar la tabla de SUP más sostenible del mundo y trabajamos constantemente en ello", explica Sebastian Grazzini, fundador de CALA, sobre la perspectiva de futuro de la marca. Hasta ahora, el CALA es socio de la Fundación Beyond Coral y de la organización Ocean Concervancy, entre otras.- Anillo en D trasero para la correa- 2 sistemas tensores de cuerda elástica para guardar el equipaje,- Anillas en D para fijar los accesorios,- Soporte para GoPro- Aleta central desmontable- 2 aletas laterales desmontables- Pala de carbono- Amplia mochila de viaje con ruedas- Bomba de doble acción para un inflado rápido- Línea de seguridad- Kit de reparación- Construcción: sistema HDX AIR (probado con seguridad a 20 PSI, presión recomendada de 12 a 15 PSI para un rendimiento óptimo)- Dimensiones: 3 metros y 8 pulgadas de largo, 32 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de grosor- Peso neto: 9,2 kg- Capacidad: soporta hasta 110 kg- Anillo en D trasero para la correa- Anillo en D delantero para accesorios o para tirar de él- Sistema tensor de cuerda elástica para la estiba del equipaje- Soporte para GoPro- Aleta central desmontable- 2 aletas laterales desmontables- Pala de carbono- Amplia mochila de viaje con ruedas- Bomba de doble acción para un inflado rápido- Línea de seguridad- Kit de reparación- Construcción: sistema HDX AIR (probado con seguridad a 20 PSI, presión recomendada de 12 a 15 PSI para un rendimiento óptimo)- Dimensiones: 3 metros de largo, 32 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de grosor- Peso neto: 9,2 kg- Capacidad: soporta hasta 110 kg