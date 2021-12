Consejos útiles de compra del profesional del SUP

Cuando se acerca el final del año, es hora de empezar a pensar en los regalos de Navidad y en los objetivos relacionados con el fitness para 2022. Para los que les gusta pasar el tiempo en ríos, lagos y costas, el deporte de moda, el stand-up paddle, es perfecto, porque tanto los remadores inexpertos como los avanzados de todas las edades pueden hacer recorridos relajados con las coloridas tablas.



Pero, ¿cuáles son los criterios más importantes a la hora de comprar una tabla de SUP que cuesta varios cientos de euros o más? El polifacético deportista Sebastián Grazzini, el creador de la marca mexicana de SUP CALA, que está conquistando el mercado europeo este verano, los conoce.



Especialmente para los principiantes, presenta seis consejos útiles para comprar con éxito una tabla de SUP:



Consejo 1: Preste atención a la calidad



Por supuesto, hay que hacer un esfuerzo para gastar varios cientos de euros en un equipo deportivo con el que se ha tenido poca o ninguna experiencia. Pero para garantizar que usted y con frecuencia su familia y amigos se diviertan con la tabla durante mucho tiempo, simplemente tiene que elegir una mejor calidad. Sin embargo, en el improbable caso de que se arrepienta de su compra, una tabla usada puede revenderse fácilmente.



Consejo 2: Decidir entre bombeo o remolque



Las tablas inflables - son muy populares porque combinan muchas características prácticas: Tienen buenas características de conducción, requieren poco espacio de almacenamiento y se pueden transportar más fácilmente que las tablas fijas. Con frecuencia se incluye en la entrega una mochila de transporte adecuada. No son muy susceptibles a los golpes y rozaduras, pero, por supuesto, hay límites de carga: Una piedra afilada podría abrir un agujero en la piel de PVC y hundir la tabla. Por supuesto, no se corre este riesgo con una tabla dura. Pesa más que un iSUP, pero en contrapartida no hay que volver a inflarla antes de cada uso.



Consejo 3: Tome nota de las dimensiones



Las tablas vienen en diferentes largos, anchos y espesores. La siguiente regla general ayuda a los principiantes: Cuanto más volumen tenga la tabla, mejor podrán jugar y divertirse con ella grandes y pequeños. Cuanto más larga y gruesa es la tabla, más peso soporta, pero menos maniobrable es. La anchura determina lo estable que es en el agua y el equilibrio que requiere para mantenerse en ella. Las dimensiones determinan en última instancia la clasificación de la tabla:



Las tablas de fitness suelen ser largas y anchas. Las tablas de SUP todoterreno buscan el punto medio entre la maniobrabilidad y la estabilidad. Las tablas estrechas y largas son adecuadas para los profesionales, ya que pueden ser rápidas, pero son bastante inestables en su manejo.



Consejo 4: No subestime el remo



Junto a la tabla, el remo juega el papel más importante: Debe ser flotante por si alguna vez cae en aguas más profundas. Los remos de SUP suelen ser de aluminio, carbono o fibra de vidrio. Tanto para los principiantes como para los profesionales, los remos de carbono, algo caros pero duraderos y comparativamente ligeros, son adecuados. Los mangos de pomo se adaptan mejor a las manos pequeñas, los de forma de T son adecuados para las grandes. Cuanto mayor sea la superficie del remo, más rápido pero también más agotador será el recorrido.



Consejo 5: Comprar ropa adecuada



La ropa adecuada y la protección solar son importantes para la práctica del surf de remo. Existen prácticas camisetas de baño que se secan rápidamente y protegen la piel del sol. Especialmente para los principiantes que se caen al agua con más frecuencia, la ropa debe cubrir el vientre, porque cada vez que uno se suba a la plancha, su piel descubierta rozará el borde. El traje de neopreno no es necesario porque no se está permanentemente en el agua cuando se rema de pie.



Consejo 6: Auto-realización



Este factor constituye la base para la compra de un SUP, ya que se trata de satisfacer sus propias necesidades individuales: Ya sea un largo viaje por el río con los amigos, un paseo meditativo después del trabajo por el lago, una excursión marítima con el perro o yoga al amanecer. Casi todo es posible sobre la tabla adecuada y el momento de la experiencia puede disfrutarse con bastante facilidad una vez que se tiene el remo firmemente en la mano.

