Cómo el surf de remo encabeza la temporada al aire libre 2022

¡La primavera está aquí y con ella la fase de preparación para la temporada de SUP 2022 por excelencia comienza en las latitudes alemanas! ¿Y su propio equipo de fitness y SUP? ¿Qué deben entrenar o comprar ahora los aficionados al SUP? Sebastian Grazzini, de la marca de SUP CALA, ha reunido algunos consejos útiles:Si ha estado un poco decaído en lo deportivo este pasado invierno, ahora es el momento de potenciar su forma física. Aunque el surf de remo también es ideal para los principiantes absolutos, resulta mucho más fácil con un buen sentido del equilibrio y un núcleo fuerte. Incluso los remeros avanzados que quieran remar en aguas más difíciles este año deben estar lo suficientemente en forma para hacerlo. Sebastian recomienda los siguientes ejercicios especialmente para fortalecer los músculos centrales:El apoyo de los antebrazos entrena principalmente los músculos del torso. Pero también fortalece los hombros, las caderas y los muslos. Si haces las planchas de forma constante durante varias semanas, te verás recompensado con más resistencia en la tabla de SUP. Un torso fuerte asegura menos fatiga muscular al remar y alivia los brazos.La postura en el barco también fortalece el núcleo: Sentado en el suelo con las piernas en el aire, las rodillas están dobladas y la parte inferior de las piernas se mantiene horizontal al suelo.Para realizar los abdominales -también conocidos como abdominales- túmbate de espaldas y mueve la parte superior del cuerpo hacia las piernas. Sólo se levantan los omóplatos del suelo sin enderezar completamente el torso. Esto es fácil para la columna vertebral.Hay muchos vídeos instructivos en YouTube para la correcta ejecución de estos ejercicios.Para que la temporada de SUP tenga éxito, no sólo el cuerpo debe estar en forma, sino también el equipo. ¿Quizás tus habilidades han cambiado en comparación con el año pasado, y con ellas tus exigencias en una tabla? Además, siempre merece la pena invertir en un remo de carbono ligero, porque hace que los recorridos más largos sean aún más divertidos.Con un traje seco eres básicamente independiente del clima. Aunque el traje seco le mantiene seco en todas las condiciones meteorológicas, no le mantiene caliente. Por lo tanto, la ropa cómoda y transpirable es ideal para llevarla debajo.Después de las largas vacaciones de invierno, nadie debe aventurarse en el agua solo y, en cambio, prefiere hacer excursiones en pareja. El agua puede seguir estando peligrosamente fría en primavera, por lo que es más seguro tener a alguien con usted que pueda ayudar o pedir ayuda en caso de emergencia.las nuevas visitas deben planificarse con antelación por precaución. Incluso para las rutas ya conocidas, las condiciones generales pueden haber cambiado durante los meses de invierno. Por lo tanto, siempre vale la pena echar un vistazo a los mapas especiales de SUP antes de empezar, que puedes investigar en Internet y también encontrar en las guías de viaje de SUP actuales.Con la primavera, esperamos actividades al aire libre que sean divertidas y buenas para nosotros. Con el Stand-Up Paddling entrenamos nuestro cuerpo de forma saludable y conocemos el entorno de las vías navegables. Este deporte acuático, que también es absolutamente adecuado para las familias, está en auge desde hace unos dos años y gana cada vez más adeptos. Tanto si eres un principiante como un profesional experimentado, si quieres comprar una tabla de SUP de alta calidad para la próxima temporada, de la que disfrutarás durante mucho tiempo y que es adecuada para aventuras en casi todas las aguas, seguro que encuentras el modelo adecuado en la gama de CALA. Más información en https://europe.calaboards.com/es/