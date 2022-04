Comment le stand-up-paddle peut améliorer la saison 2022 en plein air

Le printemps est arrivé et, sous les latitudes allemandes, la phase de préparation pour l'ultime saison de SUP 2022 commence également! Qu'en est-il de sa propre forme physique et de son équipement de SUP? Que devraient faire les passionnés de SUP pour s'entraîner ou acquérir maintenant? Sebastian Grazzini, de la marque de SUP CALA, a réuni quelques conseils utiles à ce sujet:Si vous avez un peu baissé votre niveau sportif l'hiver dernier, vous devriez maintenant renforcer votre condition physique. Le stand-up-paddle convient certes parfaitement aux débutants complets, mais il est beaucoup plus facile de pratiquer cette activité avec un bon sens de l'équilibre et un centre corporel fort. Même les plus avancés, qui souhaitent peut-être pagayer dans des eaux un peu plus difficiles cette année, doivent être suffisamment en forme pour cela. Sebastian recommande les exercices suivants, en particulier pour renforcer les muscles du tronc:l'appui sur les avant-bras entraîne en priorité la musculature du tronc. Mais il permet également de renforcer les épaules, les hanches et les cuisses. Si l'on pratique les planches de manière conséquente pendant plusieurs semaines, on est récompensé par une plus grande endurance sur la planche de SUP. Un tronc fort permet de réduire la fatigue musculaire en pagayant et de soulager les bras.la posture du corps en position de bateau renforce également le centre du corps : En position assise sur le sol, les jambes en l'air, les genoux sont pliés et le bas des jambes est maintenu à l'horizontale par rapport au sol.pour effectuer des crunches - également connus sous le nom d'"abdos" - on s'allonge sur le dos et on déplace le haut du corps en direction des jambes. Ce faisant, seules les omoplates sont soulevées du sol, sans redresser complètement le tronc. Cela permet de ménager la colonne vertébrale.Pour une exécution correcte des exercices cités, il existe de nombreuses vidéos d'instruction sur YouTube.Pour une saison de SUP réussie, il faut non seulement que le corps soit en forme, mais aussi que l'équipement soit adapté. Peut-être que vos compétences et vos exigences en matière de planche ont changé par rapport à l'année dernière? Il vaut également toujours la peine d'investir dans une pagaie en carbone légère, qui rend les longues randonnées encore plus agréables.Avec une combinaison étanche, on est en principe indépendant de la météo. Certes, la combinaison Drysuit vous garde au sec par tous les temps, mais elle ne vous réchauffe pas. Il est donc préférable de porter des vêtements confortables et respirants.après la longue pause hivernale, personne ne devrait s'aventurer seul sur l'eau et il est préférable de faire des tours à deux. En effet, l'eau peut être encore dangereusement froide au printemps, il est donc plus sûr d'avoir quelqu'un avec soi qui peut aider ou demander de l'aide en cas d'urgence.par prudence, il est préférable de planifier les nouvelles randonnées à l'avance. Même pour les parcours déjà connus, les conditions générales peuvent avoir changé pendant les mois d'hiver. C'est pourquoi il vaut toujours la peine de jeter un coup d'œil sur les cartes spéciales SUP avant de partir, que l'on peut rechercher sur Internet et que l'on trouve également dans les guides de voyage SUP actuels.Avec l'arrivée du printemps, nous nous réjouissons de pratiquer des activités en plein air qui nous font plaisir et nous font du bien. Le stand-up paddle nous permet d'entraîner notre corps de manière saine et de découvrir l'environnement sur les voies navigables. Depuis environ deux ans, ce sport nautique, qui peut également être pratiqué en famille, a le vent en poupe et fait de plus en plus d'adeptes. Que l'on soit débutant ou professionnel chevronné, si l'on souhaite acheter pour la saison à venir une planche de SUP de grande qualité, dont on pourra profiter longtemps et qui est adaptée aux aventures dans presque toutes les eaux, on trouvera certainement le modèle qui convient dans l'assortiment de CALA. Plus d'infos sur https://europe.calaboards.com/fr/