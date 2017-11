Café MUSE-O feiert am 13. Januar Neueröffnung

Als Teil des Stuttgarter Ausstellungsmuseums hat das Café MUSE-O am 01. Dezember Neueröffnung. Um den Anlass zu feiern laden Herr Casto, der neue Besitzer des Café und das restliche Personal, Kunden zur Eröffnungsfeier ein. Diese findet am 13. Januar statt. Gianluca Placido La Riccia, der Koch, macht die schwäbisch-mediterrane bodenständige Küche für Gäste neu erlebbar. Als einer der besten Köche Stuttgarts serviert Herr Placido La Riccia vielfältige Gerichte: vom panierten Schnitzel "Wiener Art" über Käsespätzle bis zu hausgemachten Maultaschen mit Kartoffelsalat ist für jeden Geschmack das Richtige dabei. An den Samstagen füllt Live-Musik das Café mit Leben.MUSE-O, das Stuttgarter Stadtteilmuseum wurde im Mai 2005 eröffnet. Es befindet sich im ehemaligen Alten Schulhaus Gabelsberg im Osten Stuttgarts. Seit der Eröffnung finden hier zahlreiche Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerte und Lesungen statt und zeugen vom reichhaltigen kulturellen Leben des Stuttgarter Ostens. Verschiedenste Themen waren bereits Inhalt der Ausstellungen. Dazu gehören unter anderem Modelleisenbahnen, Tiergärten in Stuttgart oder Weihnachtskrippen und vieles mehr. Auch das stilvoll eingerichtete Café MUSE-O im Erdgeschoss des alten Schulhauses ist fester Bestandteil des Stadtteilmuseums. Vor, während, oder nach dem Museumsbesuch bietet es seinen Gästen schwäbisch-mediterrane gutbürgerliche Spezialitäten und lädt zum Genießen ein. Auch ohne Museumsbesuch können Kunden die Angebote des Cafés nutzen. Gianluca Placido La Riccia, einer der besten Köche Stuttgarts, verwöhnt seine Gäste unter anderem mit regionalen Spezialitäten. Ein schönes Ambiente sorgt bei den wöchentlich stattfindenden Live-Musik Abenden für Wohlfühlatmosphäre.Weitere Informationen zum Café MUSE-O finden Kunden unter www.cafe-museo-stuttgart.de