Schlossgeflüster am 19.3. im Wasserschloß Klaffenbach mit der Sächsischen Artistenschule

Birgit Lehmann schlüpft einmal im Monat in historische Roben und präsentiert als Gräfin Frederike von Grünberg zusammen mit wechselnden Gästen im Wasserschloß Klaffenbach Unterhaltsames und Wissenswertes zu unterschiedlichen Themen. Am 19. März plaudert Sie gemeinsam mit Akrobaten und Trainern der Sächsischen Artistenschule über Interessantes zum Thema Zirkus: Was wäre ein Zirkus ohne Artisten? Wie wird man Artist? Die Sächsische Artistenschule aus Dresden zeigt sich "Mit Spaß und Geschick zu Balancen und Tricks". Im Gespräch ist der Geschäftsführer des Vereins Hans-Joachim Busse, selbst ehemaliger Profiartist und künstlerischer Leiter. 11 Darbietungen mit zum Teil professionellem Niveau werden die Arbeit der Sächsischen Artistenschule demonstrieren.Tickets zu 15,50 € erhalten Sie im Ticket-Service MARKT 1, Tel. 0371 4508-722, im Wasserschloß Klaffenbach, Tel. 0371 26635-0 sowie unter www.wasserschloss-klaffenbach.de. 23. April 2017