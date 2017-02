Buntes Workshop-Wochenende rund um die Wolle im Wasserschloß Klaffenbach

Unter dem Motto „Maschen im Trend“ lädt das Atelier Faden&Spiel am kommenden Wochenende jeweils von 10 bis 16 Uhr Handarbeitsfans ins Wasserschloß Klaffenbach. Verschiedene Workshops informieren über die neuesten Trends und Materialien. Angeboten werden Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Kinder und Erwachsene. Unter fachmännischer Anleitung entstehen in den verschiedensten Handarbeitstechniken Tücher, trendige Loops, Mützen, Stulpen, Socken, Taschen, aber auch dekorativer Schmuck. Darüber hinaus bietet „Maschen im Trend“ ein breites Angebot an Garnen, Wolle und Zubehör.



18./19.2.2017 | 10 bis 16 Uhr | Wasserschloß Klaffenbach | Salon Hünerkopf



Workshops im Überblick



Sa., 18.2., 10.00 bis 12.00 Uhr

Stricken mit verkürzten Reihen - Tuch



Sa., 18.2., 10.00 bis 12.00 Uhr

Färben von Wolle



Sa., 18.2., 10.00 bis 12.00 Uhr

Yoola – Drahtschmuck stricken mit Ring und Häkelnadel



Sa., 18.2., 10.00 bis 12.00 Uhr

Häkeln



Sa., 18.2., 13.00 bis 16.00 Uhr

Stricken mit verkürzten Reihen - Neptunia

Für die Workshops wird eine Voranmeldung empfohlen.



Sa., 18.2., 13.00 bis 16.00 Uhr

Spinnen am Spinnrad oder mit der Handspindel



Sa., 18.2., ganztägig:

Paracord - farbenprächtige Bänder aus Schnüren flechten



Sa., 18.2., ganztägig:

Occhi



So., 19.2., 10.00 bis 12.00 Uhr

Schmuck stricken wie die Wikinger



So., 19.2., 10.00 bis 12.00 Uhr

Häkeln



So., 19.2., 10.00 bis 13.00 Uhr

Brioche – zweifarbige Patentmuster stricken



So., 19.2., ganztägig:

Paracord - farbenprächtige Bänder aus Schnüren flechten



So., 19.2., ganztägig:

Occhi



Eintritt

3,00 € (zzgl. Teilnahmegebühren für Workshops)

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers