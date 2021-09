5 neue Kolleginnen mit der Ausbildung "Fachberater für gewerbliche Sachversicherungen (VEMA)"

5 Kolleginnen des bvm Teams haben am 22.09.2021 die Prüfung der Spezial Qualifikation "" mit Bravour abgelegt.Die Prüfung wurde von allen 5 Teilnehmern fast komplett fehlerlos abgelegt. Unter den Prüflingen war auch die Geschäftsführerin Karin I. Bartz mit hervorragendem Ergebnis.Der Prüfung gingen 3 x 2 Tage Präsenzseminare in der neu gebauten VEMA Niederlassung Karlsruhe, sowie viele weitere Stunden des Lernens im Team sowie der Nachbearbeitung der Seminare und Vorbereitung der Prüfung voraus.Die bvm Bartz Versicherungenmakler nutzt als VEMA Genossenschaftsmitglied die VEMA u. a. auch für die Ausbildung und Weiterbildung des Teams.Dabei hat sich die VEMA in den letzten Jahren zum immer stärkeren Ausbildungspartner unseres Hauses entwickelt. Sie unterstützt uns stark in der regelmäßig fachlichen qualifizierten Weiterbildung unseres Teams und natürlich auch mit ihren sonstigen vielfältigen Service- und Produktangeboten.Wer in unserem Hause an dieser weiterführenden Qualifikation teilgenommen hat, kann man hier erfahren:Dem bvm Geschäftsführer Peter J. O. Bartz wurde am 19. Juli 2021 neben weiteren herausragenden Qualifikationen der Titel "" verliehen. Er ist spezialisiert in den Branchen Agrar und Landwirtschaft und ist bereits seit Jahren als- Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. engagiert und beratend tätig.Mehr Infos über uns finden Sie auf der Webseite: