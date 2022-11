Was ist Familie und wie wollen wir miteinander umgehen?

Lebensmittelpunkt Familie: Ein bestärkendes und liebevoll gestaltetes Kinderbuch

Familienformen und Geschlechterrollen heute: Wie funktioniert unser Zusammenleben?

Ein Herz und eine Seele? Über den Umgang mit Familienproblemen und Streit

Fördert den angemessenen Umgang mit Empathie und Emotionen

Bietet vielfältigen Gesprächsstoff für das Thema „Familie“ im Kindergarten oder Daheim

Nach „In mir… und in den anderen“ legen die dänische Familientherapeutin Karen Glistrup und die Illustratorin Pia Olsen mit „Das ist meine Familie“ ein weiteres therapeutisches Bilderbuch für Familien, Kindergarten und Grundschule vor. Wie der Titel schon sagt geht es diesmal neben den Gefühlen um die Familie.Familie ist der Ort, an dem du mit all deinen Stärken und Schwächen angenommen wirst! Diese ermutigende Botschaft sendet Karen Glistrups Mitmachbuch für Kinder im Kita- und Grundschulalter. Ob Vater – Mutter – Kind, die große Patchworkfamilie oder ein Leben mit zwei Vätern: Das Miteinander wirft in allen Konstellationen Fragen und Probleme auf. Wieso soll ich auf meine Schwester Rücksicht nehmen? Warum streiten sich Erwachsene manchmal? Und wie gehe ich mit den Gefühlen um, die dabei entstehen?Dieses Buch lädt Kinder ab drei Jahren dazu ein, mit ihren Bezugspersonen über das Familienleben zu sprechen – und eine völlig neue Perspektive einzunehmen.Auch Kinder verdienen die Wahrheit. Therapeutin Glistrup plädiert für mehr Ehrlichkeit im Umgang mit Familienproblemen und schmerzhaften Themen. Ob Scheidungskinder, gestresste Eltern oder Geschwister im Clinch: Dieses Buch stellt die richtigen Fragen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und die Gefühle des anderen besser zu verstehen.Gemeinsam streiten, gemeinsam lachen: „Meine Eltern und ich“ hilft allen, die mit kleinen Kindern leben oder arbeiten, die Hochs und Tiefs des Familienlebens zu ergründen und über Sorgen und besondere Momente zu reden.Karen Glistrup Karen Glistrup ist Sozialarbeiterin und Paar- und Familientherapeutin. Sie arbeitet mit psychisch erkrankten Eltern und ihren Kindern und berät Fachleute zu diesem Thema. Sie lebt mit ihrer Familie in Ry, Dänemark. In Deutschland sind von ihr die Bestseller "Was ist bloß mit Mama los" und „In mir… und in den anderen – Ein Buch über Kinder und ihre Gefühle“ erschienen.Mit diesem Buch haben die Autorin und die Illustratorin wieder einmal ein Werk von hoher Qualität geschaffen. Getragen wird der Text von Karen Glistrups großartigem Einblick in die Familiendynamik und Pia Olsens einfühlsamen, künstlerischen Ausdruck. Das buch wird eine wertvolle Inspiration für alle Erwachsenen sein, die sich selbst und ihren Kindern helfen müssen, mit den schwierigen Zeiten des Lebens zu leben und daraus zu lernen.Kinder wachsen in einer Welt auf, die sich vor ihren Augen rasch verändert. Dies gilt auch für die Familienmuster, die sie um sich herum sehen und in denen sie selbst leben. Einige sind aufregend neu, andere traurig und schwermütig. Deshalb müssen die Kinder mit ihren vielen Fragen und Gefühlen angesprochen werden. Was ist wichtig – und wie kann das sein? Dieses Buch ist eine großartige Möglichkeit, Kindern zu helfen, ihre Welt in den Griff zu bekommen.Glistrup, Karen, Olsen, PiaOberstebrinkISBN: 9783963046124Umfang: 64 Seiten15,00 €Gerne schicken wir Ihnen Rezensionsexemplare und weiteres Bidlmaterial!