Waldorfpädagogik für alle Pädagoginnen und Pädagogen

In seinem neuen Buch bringt Ferdinand Klein Rudolf Steiners Gedanken über die Erziehungs- und Bildungspraxis, die dieser vor über 100 Jahren unter den Bedingungen seiner Zeit in einer für uns ungewöhnlichen Sprache dargestellt hatte, ins Gespräch. Er versucht sein Denken und Handeln bewusst zu machen. Diese Praxis, entwickelt im Geist seiner Zeit, unterliegt wie alle geistigen Prozesse, einem Wandel:Es geht um die Humanisierung und radikale Entschulung der Schulen und Kindergärten, um grundlegende Orientierung am sich entwickelnden Kind in der Lebenswirklichkeit hier und heute.Geboten ist das Gespräch und der Austausch zwischen anscheinend unüberwindbaren Positionen, denn alles Forschen; Lehren, Erziehen und Bilden dient einer Aufgabe: Das (auf)gegebene individuelle Kind auf seinem Entwicklungsweg mit Herz und Tatkraft zu begleiten und zu leiten. Genau deshalb lautet der Untertitel des Buches: Einblick in eine ganzheitliche Praxis, die jedem Kind seinen individuellen Lebensweg ermöglicht.Prof. Dr. Dr. et Prof. h.c. Ferdinand KleinLehrer, Heilpädagoge, Logotherapeut, Erziehungswissenschaftler im Fachgebiet Heilpädagogik, war 14 Jahre in der (heil)pädagogischen Praxis tätig, dann an acht Universitäten im In- und Ausland. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen Kindheitspädagogik, interkulturelle und inklusive Pädagogik, Forschungsmethoden, Korczakpädagogik und ethische Fragen.Prof. Dr. Ferdinand KleinEinblick in eine ganzheitliche Praxis, die jedem Kind seinen individuellen Lebensweg ermöglichtBroschur, 164 SeitenISBN/EAN: 978-3-96304-610-025 €Kontakt: Körner Medien, Gernot Körner, E-Mail: koerner@koerner-medien.de , Tel. 0163-2323793Gerne schicken wir Ihnen Rezensionsexemplare als PDF oder als gedrucktes Exemplar