GeoCenter startet mit Kinderbüchern von ObersteBrink im Buchhandel

Mit dem Verlag und dem Vertrieb bündeln zwei traditionsreiche unabhängige Unternehmen ihre Stärken

2024 bedeutet für das Kinder- und Jugendbuchprogramm von ObersteBrink einen Neustart. In Kooperation mit GeoCenter bietet der Verlag seine Bücher vor allem wieder im stationären Buchhandel an.



Das Kinderbuch- und Jugendbuchpogramm von ObersteBrink setzt sich aus innovativen Einzeltiteln und Neuauflagen wertvoller Kinderbücher zusammen. „Wir verlegen Bücher, die in erster Linie den Kindern Freude machen und ihnen nebenbei genau das bieten, was sie in ihrer Entwicklung unterstützt. Damit wir unsere junge Zielgruppe noch besser erreichen können, setzen wir bewusst auf die Buchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort“, sagt Verleger Gernot Körner. „Wir freuen uns deshalb sehr, in GeoCenter einen unabhängigen Vertrieb gefunden zu haben, für den nicht die Größe des Verlags, sondern die Qualität seiner Bücher an erster Stelle steht.“ In den vergangenen Jahren hatte der Verlag seine Titel vorwiegend online und in Kitas angeboten.



„Beim Familienunternehmen ObersteBrink steht nicht nur die Vermittlung von Wissen im Vordergrund, sondern auch die Förderung von Werten und die Unterstützung der persönlichen Entfaltung junger Menschen. Wir sind daher stolz, Teil einer Partnerschaft zu sein, die diese wichtige Mission vorantreibt und werden gemeinsam daran arbeiten, die wertvollen Werke einer breiteren Leserschaft zugänglich zu machen“ erklärt Anja-Alexandra Pfister, Geschäftsführerin von GeoCenter.



ObersteBrink ist ein Imprint der Körner Medien UG, zu der auch der Burckhardthaus Verlag gehört. Neu hinzugekommen ist die Marke „spielen und lernen“ unter der der Verlag künftig seine Kinderbücher verlegt. Neben bekannten Klassikern von Helmut Spanner und Christian Kämpf entstehen bei Oberstebrink Kinderbücher, die einerseits durch die hohe Qualität der Illustrationen beeindrucken und andererseits durch ihre Aktualität, die aber niemals vordergründig vermittelt wird. So hat der Verlag etwa in 2023 mit der bekannten niederländischen Pastellkünstlerin Loes Botman das Buch „Von den Waldtieren“ verlegt. Auf großformatigen Bildern gibt es hier Tiere in ihrem Wesen zu bestaunen, während kleine packende Texte die künstlerischen Zeichnungen illustrieren. Eine Konzeption, die das klassische Sachbuch auf den Kopf stellt. Ähnlich verhält es sich mit zahlreichen weiteren Werken des Verlags. Therapeutische Bilderbücher und Aktivitätsbücher runden das Programm ab.



Das GeoCenter, als eigenständige Vertriebsorganisation bereits 1972 für den RV (Reise- und Verkehrsverlag) und seine Partner gegründet, hat bis zum Management Buy-Out im Jahr 1997 durch Hans Jürgen Pfister und Dr. Klaus Höhne eine abwechslungsreiche Geschichte hinter sich. Heute betreut das GeoCenter mit rund 25 Mitarbeitern mehr als 100 Verlage, darunter Marken wie bikeline, Vista Point (1000 Places to See Before You Die), Lonely Planet (Originalausgaben), den WOMO-Verlag, Iwanowski's Reisebuchverlag, Nelles und den teNeues Verlag. Bei etwa einem Dutzend der Verlage stehen Vertrieb und Logistik gleichermaßen im Fokus, etwa 90 Partner erhalten vorwiegend logistische Unterstützung.



Beide Partner blicken sehr zuversichtlich auf die künftige Zusammenarbeit. Schließlich ist ObersteBrink in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen und konnte vor allem mit seinen Neuheiten einen immer größeren Kreis von Kindern, aber auch Eltern und pädagogischem Fachpersonal als begeisterte Leser gewinnen.



GeoCenter überzeugt schon seit vielen Jahren mit einem starken und kompetenten Vertriebsteam vor Ort und gewinnt nun mit den Kinderbüchern einen weiteren Kompetenzbereich hinzu. Mit der Kooperation lassen sich nun die jeweiligen Stärken der Partner bündeln.



Die Auslieferung der Titel erfolgt wie bisher über das Auslieferungszentrum Bercker (AZB) in Kevelaer.