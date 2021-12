Das neue Programm von Oberstebrink und Burckhardthaus

Oberstebrink und Burckhardthaus stehen seit vielen Jahren für moderne Pädagogik und Bildung. Ganzheitliches Lernen, spielen und lernen und das Ziel einer inklusiven Gesellschaft prägen auch das neue, kleine Programm mit Kinderbüchern, Elternratgebern und Fachbüchern.



Im Kinderbuchbereich steht diesmal an erster Stelle das Buch der dänischen Pädagogin Karen Glistrup. „In mir... und in den anderen“ geht es um die Gefühle von Kindern und eben – die der anderen. Karen Glistrup hat lange Jahre mit Jesper Juul zusammengearbeitet, hat in Deutschland den Bestseller „Was ist denn bloß mit Mama los“ publiziert und engagiert sich für eine Erziehung im Sinne des Familylab. Pia Olsen hat sehr einfühlsam das Buch mit witzigen und modernen Illustrationen versehen.



Sehr stolz sind wir auch auf die Pappbilderbücher des bekannten Künstlers und Illustrators Christian Kämpf und der international bekannten Pastellkünstlerin Loes Botman. Mit Christian konnten wir zwei lustige Klipp-Klapp-Bücher inszenieren, die mit ihren vielfältigen Möglichkeiten und Quatschgeschichten gerade kleine Kinder für viele Stunden begeistern können. Die niederländische Künstlerin Loes Botman versteht es wie kaum jemand anderer, das Wesen der Tiere zu erfassen. In ihren ersten beiden Pappbilderbüchern geht es um kleine Vögel und Insekten. Jedes Bild ist ein Kunstwerk für sich und bestens dafür geeignet, Kinder für das Leben auf diesem Planeten zu interessieren – getreu dem Motto „Der Mensch schützt, was er liebt“.



Im Ratgeberbereich finden Sie das völlig neu überabeitete ADS-Buch von Dr. Elisabeth Aust-Claus und Dr. Petra Marina Hammer. Das Buch ist seit vielen Jahren der führende ADS-Titel und ist jetzt wieder auf dem allerneuesten Stand. Daneben finden Sie das neue Buch von Joanna Faber und Julie King mit dem Titel „Wie Sie sprechen sollten, damit Ihr Kind sie versteht“. Damit wäre eigentlich alles gesagt, außer dass das Buch mit rund 100 Seiten Theorie und 300 Seiten praktischen Beispielen für fast jede Lebenssituation mit Kindern besticht.



Bei den Fachbüchern möchten wir zunächst auf das Buch „Gemeinsinn in der Klasse schaffen“ und das zugehörige Schülerheft hinweisen. Das Buch für Lehrer ist vollgepackt mit Theorie und Praxis, um in einer Schulklasse, die sich eben zusammengefunden hat, Gemeinsinn zu schaffen. Daneben erscheint das neue Buch von Prof. Dr. Ferdinand Klein mit dem Titel „Waldorfpädagogik in Krippe und Kita“. Es bietet Einblick in eine ganzheitliche Praxis, die jedem Kind seinen individuellen Lebensweg ermöglicht. Und dann freuen wir uns sehr darüber, dass nun Dr. Charmaine Liebertz Buch, „Das Schatzbuch der Herzensbildung“ bei uns erscheint.



Ich hoffe, ich konnte Sie für das ein oder andere neue Buch aus unserem Programm begeistern. Gerne stelle ich Ihnen Rezensionsexemplare und weitere Materialien zur Verfügung. Ich weiß, das neue Programm ist klein. aber wir haben auch kein Interesse, die Welt mit Bühcern zu überschwemmen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich melden.