2. KI Day zeigt praxisnahe Anwendungsbeispiele – Startschuss für neues Weiterbildungsprojekt „bundesweit.academy“

Mit dem zweiten erfolgreichen KI Day hatnicht nur erneut rund 30 Fach- und Führungskräfte aus ganz Deutschland informiert, sondern zugleich ein zukunftsweisendes Projekt offiziell gestartet: die bundesweit.academy Konzipiert von Projekt- und Personalleiterin, ist diedie logische Weiterentwicklung aus der eigenen Agenturerfahrung von. Unsere Arbeitswelt verändert sich. Und wer nicht mitgeht, der verpasst schnell den Anschluss. Expert*innen aus der Softwareagentur teilen nun ihr Wissen mit anderen Branchen und zeigten beim KI Day echten Anwendungsbezug, ermöglichten einen Austausch auf Augenhöhe und betonten die Relevanz von KI in der Arbeitswelt., resümiert Sophie Peil.Die Veranstaltungen zielten darauf ab, KI für Menschen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen zugänglich zu machen – von dem neugierigen Einsteiger bis zur erfahrenen Entscheiderin. Dabei wurde bewusst auf klassische Vortragsformate verzichtet und stattdessen auf interaktive Elemente wie Kleingruppenarbeit und praktische Übungsformate gesetzt.Besonders hervorzuheben ist die Vielfalt der Teilnehmenden. Sie kamen nicht nur aus Hannover, sondern reisten auch aus Hamburg, Köln und anderen Regionen an. Vertreten waren kleine Agenturen ebenso wie große Unternehmen, Selbstständige ebenso wie Projektverantwortliche oder Geschäftsführer*innen. Die positive Resonanz auf das Veranstaltungsformat zeigt laut Peil, dass der Bedarf an verständlicher und praxisorientierter Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz groß ist, auch überregional.Mit der Gründung der bundesweit.academy wird das Format nun strukturell weiterentwickelt. Ziel ist es, Unternehmen und Einzelpersonen ein dauerhaftes Bildungsangebot zur Verfügung zu stellen, das innovationsorientiertes Arbeiten mit aktuellen Themen wie KI, moderne Führung, Employer Branding und Content Creation aufgreift. Die Inhalte werden von einem interdisziplinären Team erarbeitet und sollen sowohl online als auch in Präsenz verfügbar sein., so Peil. Das Angebot richtet sich an unterschiedliche Erfahrungsstufen und ist darauf ausgelegt, unmittelbar im Arbeitsalltag nutzbar zu sein. Der Einsatz von KI spielt bei allen Themenbereichen eine zentrale Rolle.Die KI Days werden weiterhin als kostenfreie Veranstaltungsreihe angeboten. Laut Peil stehe dabei nicht der wirtschaftliche Ertrag im Vordergrund, sondern der Wunsch, Menschen zu vernetzen und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region durch Wissenstransfer und Austausch zu fördern.Diestartet im Herbst 2025 mit einem vielseitigen Programm. Geplant sind unter anderem Angebote zu Künstlicher Intelligenz im Berufsalltag, Employer Branding und Content Creation. Auch modernen Führungsansätzen sowie der Umgang mit Veränderung und Innovation wird thematisiert. Ziel ist es, Unternehmen auf dem Weg in eine zukunftsfähige Arbeitswelt zu begleiten: praxisnah, zugänglich und mit einem klaren Fokus auf Relevanz und Umsetzbarkeit. Die Kurse sind Online als 4-stündige Workshops zu buchen oder in Präsenz als Inhouse-Schulung für ganze Teams.