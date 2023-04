Parlamentarische Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick im Austausch mit der Wirtschaft über Tierzucht, Milchkontrolle sowie Tiertransporte

Der Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS) ist der Dachverband für die deutsche Rinder- und Schweineproduktion. Aufgabe des Bundesverbandes ist es, die deutsche Tierzucht und Tierhaltung – insbesondere für die Tierarten Rind und Schwein - zu fördern. Ziel ist der Erhalt der deutschen Tierhaltung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsorganisationen sowie die Unterstützung bei der nachhaltigen Erzeugung qualitativ hochwertiger Produkte. Der Bundesverband versteht sich als Mittler zwischen den Interessen der Mitglieder und Dritten (Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und anderen Fachverbänden) auf nationaler und internationaler Ebene.

vit ist der führende Informationsdienstleister für Tierhaltung und Tierzucht. Service und Daten aus einer Quelle – das bietet vit für Halter und Züchter von Rindern, Pferden, Schafen, Ziegen und Schweinen. vit ist unmittelbar tätig für landwirtschaftliche Organisationen der Leistungsprüfung, der künstlichen Besamung und der Zucht. Für sie betreibt vit eine gemeinsame Datenverarbeitung mit integrierten Fachanwendungen und einer gemeinsamen Datenbasis. Zentrale Leistung von vit sind Informationen für das betriebliche und züchterische Management.

Der Landeskontrollverband Niedersachsen vertritt die Interessen von rd. 9.400 Betrieben mit insgesamt über 700.000 Kühen. Neben der Milchkontrolle sichert der LKV über einheitliche Arbeitsanweisungen, gleiche Ausbildungs-, Schulungs- und Fort­bildungskonzepte ein gleichmäßig hohes Qualitätsniveau für das wertvolle Lebensmittel Milch. Die Datenerfassung auf den Betrieben ist die Basis für eine sichere Zuchtwertschätzung.

Die MASTERRIND mit Sitz in Verden sowie Regionalzentren in Meißen und Bad Zwischenahn betreut mehr als 8.000 Betriebe mit ca. 600.000 Herdbuchkühen der Rasse Holstein und fast 11.000 Herdbuchkühen verschiedener Fleischrinderrassen. Sie ist Dienstleister auf den Gebieten Zucht, Vermarktung, Fortpflanzungsmanagement und Beschaffung von Betriebsmitteln für eine erfolgreiche Milch- und Fleischrinderhaltung. Ihr Credo: Lösungen rund um das Rind aus einer Hand für den maximalen Erfolg aller Mitglieder.

Die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick nahm sich gemeinsam mit weiteren Vertretern aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium viel Zeit für den Austausch mit den Organisationen. Anlässlich ihres Besuches in Verden informierte sie sich über Grundlagen und Entwicklungen der Tierzucht und Milchkontrolle. Auch zu Fragen des Exports von Rindern erfolgte ein reger Austausch.Dr. Jens Baltissen, stellv. Geschäftsführer des Bundesverbandes Rind und Schwein e.V., stellte Aufbau und Aufgaben des Bundesverbandes vor., machte Baltissen deutlich. Überregionale Standards sichern die Vergleichbarkeit und sind wichtig, z. B. für die Entwicklung neuer Zuchtwerte und die Definition der Zuchtziele. Während bis Mitte der 90er Jahre ausschließlich die Milchleistung züchterisch bearbeitet werden konnte, stehen heute Gesundheit, Nutzungsdauer und funktionale Merkmale mehr im Vordergrund, machte Baltissen deutlich.Ralf Strassemeyer, Geschäftsführer der MASTERRIND, erläuterte aktuelle Trends und Entwicklungen in der Zucht, wobei insbesondere die Gestaltung von Zuchtprogrammen und die Aufnahme neuer Merkmale eine große Rolle spielen. Dabei wurde deutlich, dass sich die Anforderungen von Landwirten an die Rinderzucht stetig weiterentwickeln.t, unterstrich Strassemeyer. Deutsche Zuchtorganisationen investieren viel Geld für die Ausrichtung auf eine nachhaltige Rinderzucht, die das Klima möglichst entlastet, Ressourcen schont und gleichzeitig wirtschaftliche Perspektiven für die Betriebe bietet.t, erklärte Strassemeyer.Um diese tiergerechten Transporte gerade in entfernte Länder abzusichern, stellte Dr. Jens Baltissen den Tierwohlstandard-Transport (TWS-T) vor, mit dem Tiertransporte geplant, durchgeführt, in Echtzeit dokumentiert und ausgewertet werden können., zeigte sich Baltissen optimistisch. Er regte eine internationale, tierartenübergreifende Nutzung an, um Transparenz im Sinne des Tierwohls zu schaffen.Dr. ReinhardGeschäftsführer des vit, machte deutlich, dass die Rinderzucht in Deutschland gut aufgestellt sei, um sowohl den Wünschen der Gesellschaft als auch der Betriebe gerecht zu werden. Fast 85 % aller Kühe stehen unter Milchkontrolle und liefern wertvolle Daten. Dank einer standardisierten Erfassung und Verarbeitung dieser Daten innerhalb einer bäuerlich organisierten Zucht, habe die deutsche Rinderzucht Vorteile, um die sie andere Länder beneideten. Die genomischen, erläuterte Reents. Besonders die seit 2016 in ca. 750 Betrieben erfassten Gesundheitsdaten können über die genomischen Zuchtwerte in die Selektion einbezogen werden und zeigen bereits deutliche züchterische Fortschritte. Der umfassende Datenpool des vit wird auch für aktuelle Forschungsvorhaben genutzt, um die Milchviehhaltung zukunftssicher aufzustellen. Als Beispiele nannte Reents Projekte zur Futtereffizienz, Methanreduzierung und den gerade neu eingeführten Zuchtwert Persistenz.Dr. Ernst Bohlsen, Geschäftsführer beim Landeskontrollverband Niedersachsen, erläuterte u.a. die Bedeutung einer zertifizierten Milchkontrolle als verlässliche Informationsquelle für Landwirte, Züchtervereinigungen, Tierärzte, Berater und für die Politik., ist sich Bohlsen sicher. Wie die verarbeiteten Daten direkt in der Praxis genutzt werden können, erläutert Bohlsen am Beispiel der Datenbank Q-Check.. Die Datenbank kann daher auch zur betrieblichen Schwachstellenanalyse genutzt werden.Zum Abschluss der Informationsreise ließ es sich die Staatssekretärin nicht nehmen, auch das Milchlabor IFM in Verden zu besuchen. Die automatisierten Prozesse der Probenbearbeitung und das breite Spektrum der Untersuchungsmöglichkeiten hinterließen einen sehr positiven Eindruck bei der Delegation des BMEL. In seinen Schlussworten dankte Hans-Peter Meyn in seiner Funktion als stellv. Vorsitzender des BRS und Vorsitzender des vit für das Interesse und man verabredete den guten Austausch weiter fortzuführen.