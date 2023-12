BioladenNaLogo: BNN startet Erklärspot-Kampagne für den Bio-Fachhandel

Erklärspot 1: „Das Versprechen“ (07.12.23)

Erklärspot 2: „Einkaufen ohne Gifte“ (18.12.23)

Erklärspot 3: „Wahre Preise“ (01.01.24)

Erklärspot 4: „Nachhaltigkeit im Biomarkt“ (15.01.24)

Erklärspot 5: „Einkaufen schafft Verbindungen“ (22.01.24)

Die Kommunikationsmaßnahmen konzentrieren sich auf die Social-Media-Kanäle des BNN (Facebook, LinkedIn, X) und der Kampagne "Öko statt Ego" (Facebook, LinkedIn und Instagram). Der Kommunikationszeitraum erstreckt sich von Ende November 2023 bis Anfang März 2024.„Unser Ziel ist es, die durch das BMEL geschaffene Aufmerksamkeit für Bio zu nutzen, um den Verbraucher*innen die Vorzüge des Biomarkts gezielt näher zu bringen. Dazu produzieren wir fünf kurze Social Media-Erklärspots, in denen wir mit starken Bildern verbraucher*innenorientiert zeigen, warum der Einkauf im Biomarkt die bessere Wahl ist“, kommentiert Hans F. Kaufmann den Kampagnenstart.Die Social Media-Erklärspots sind Teil der Antwort auf die BMEL-Bio-Informationsoffensive, die bereits am 20. November gestartet ist und Verbraucher*innen die Vorteile von Bio-Lebensmitteln erklärt dabei jedoch die zentrale Bedeutung resilienter und zukunftsfähiger Handelsstrukturen, wie der Biofachhandel sie bietet, nicht thematisiert. Zusätzlich zum offiziellen BMEL-Hashtag (#BioNaLogo) wird der Hashtag #BioladenNaLogo eingeführt, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher*innen auf die Wahl ihrer Einkaufsstätte zu lenken.„Biomärkte sind Orte des Vertrauens, die nachhaltige und resiliente Wirtschaftsstrukturen fördern und zeigen, wie Nachhaltigkeit vom Acker bis zur Ladentheke geht. Trotzdem kennen nicht alle Menschen die Vorteile von Biomärkten“, so Kathrin Jäckel, BNN-Geschäftsführerin.Die Erklärspots thematisieren die Vorzüge des Bio-Facheinzelhandels und bedienen Themen, wie umfangreiche Bio-Sortimente, Verzicht auf Pestizide, Nachhaltigkeit, Kund*innenberatung und partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie wahre Preise.Die Veröffentlichungstermine sind wie folgt:Der erste Spot der Kampagne mit dem Titel "Das Versprechen" ist bereits online abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=6O8w-7Bln3o