Spenden-Challenge beim Mottospieltag „Gemeinsam für die Kinderhospizarbeit“

„Unsere Charity-Aktion bindet alle in der Arena ein und wir sind gespannt, ob das Team über die Tore oder die Fans über ihre Spenden den größeren Beitrag für schwerstkranke Kinder und Jugendliche leisten“, sagt Harald Rosenberger, CEO der NÜRNBERGER Versicherung. Für jedes Tor, das die Mannschaft des HC Erlangen an diesem Abend erzielt, überweist die NÜRNBERGER Versicherung 250 EUR an den Bundesverband. Das Publikum kann in der Arena bei Mitarbeitenden der NÜRNBERGER Versicherung oder per PayPal spenden. Mit Spielende wird das Ergebnis bekanntgegeben. „Ganz egal, wer am Ende vorne liegt: Es gibt nur Gewinner. Einfach eine klasse Aktion“, freut sich Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des BVKH.Der Bundesverband Kinderhospiz erfüllt mit den Spendengeldern des Mottospieltages Herzenswünsche und sorgt für Glücksmomente. Von Hilfsmitteln, die den Pflegealltag erleichtern, über Reittherapiestunden bis hin zu Ausflügen kann alles dabei sein. „Dank des medizinischen Fortschritts erreichen viele Betroffene das Jugend- oder Erwachsenenalter. Damit wachsen die Wünsche, aber auch der Bedarf an Unterstützung. Ein Sprachcomputer, der einem Jugendlichen die Kommunikation ermöglicht, kostet beispielsweise schnell einen fünfstelligen Betrag“, erklärt Franziska Kopitzsch.Die zeitliche Nähe des Aktionstages zum Heimspiel gegen Lemgo Lippe nutzen der HC Erlangen und sein Premiumsponsor NÜRNBERGER Versicherung, um gemeinsam die Kinderhospizarbeit zu positionieren. Harald Rosenberger: „Für uns ist das ein wichtiges, gesellschaftliches Thema. Und wir haben damit die Chance, das Tabuthema ‚Kind und Sterben‘ offen anzusprechen.“ Das Engagement des Versicherers ist langfristig ausgerichtet. So hat es sich die NÜRNBERGER als Partner des Bundesverband Kinderhospiz zum Ziel gemacht, Berührungsängste abzubauen und auf diese Weise den Erkrankten und ihren Familien zur Seite zu stehen.