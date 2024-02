So geht soziales Engagement

Mit der Charity Aktion im Rahmen des Handball-Bundesligaspiels HC Erlangen gegen Lemgo Lippe am 8. Februar 2024 stellten der Handballclub und die NÜRNBERGER Versicherung erneut das Schicksal von lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt. 250 Euro gab es für jedes Tor von der NÜRNBERGER Versicherung. Insgesamt 26-mal traf der HC Erlangen. Ganze 6.500 Euro kamen dementsprechend zusammen. Die Fans im Stadion und andere Unterstützende erhöhten diese Summe auf knapp 10.000 Euro.



„Was für ein spannender Mottospieltag und was für eine tolle Spendensumme! Es ist immer wieder berührend zu erleben, wie sich der HC Erlangen und seine Fans auf das Thema Kinderhospizarbeit einlassen und gemeinsam mit uns Gutes tun“, sagte Dr. Natalie Schwägerl aus dem Sponsoringteam der Nürnberger Versicherung, Ideengeberin der Charity-Aktion.



Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverband Kinderhospiz war vor Ort beim Spiel dabei: „Tausend Dank für diese Wahnsinns-Aktion, liebe Nürnberger Versicherung! Ebenso gilt unser Dank dem HC Erlangen. Wir sind mehr als happy, dass wir so die Kinderhospizarbeit in den Mittelpunkt gerückt und den geladenen Kindern und Jugendlichen vor Ort, glückliche Momente bereitet haben!“



Um betroffene Familien bei diesem Event mitzunehmen, konnten 16 Kinder, deren Geschwister lebensverkürzend erkrankt sind, als Einlaufkind im Stadion mit dabei sein.





(lifePR) (