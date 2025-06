Ralf Weber und die TERRA WORTMANN OPEN setzen ihr Engagement für den Bundesverband Kinderhospiz fort

Der Bundesverband Kinderhospiz e.V. (BVKH) freut sich über die erneute Unterstützung durch die TERRA WORTMANN OPEN in Halle (Westf.). Bereits im vergangenen Jahr begann Turnierdirektor Ralf Weber mit seinem Engagement für die Belange schwerstkranker Kinder und ihrer Familien – ein Engagement, das in diesem Jahr nicht nur fortgeführt, sondern nochmals erweitert wird.



Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Der BVKH erhielt einen von Tennisstar Alexander Zverev signierten Schläger, der zugunsten der Arbeit des Bundesverbands eingesetzt wird. Die Spendenaktion rund um das Turnier zeigt, wie Sport und soziales Engagement wirkungsvoll miteinander verbunden werden können.



„Die Unterstützung durch die TERRA WORTMANN OPEN ist für uns von unschätzbarem Wert – nicht nur finanziell, sondern auch in der Aufmerksamkeit, die unsere Arbeit dadurch erfährt“, sagt Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz. „Es ist ein starkes Zeichen der Solidarität, wenn eine renommierte Sportveranstaltung wie dieses Turnier sich für lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Familien einsetzt. Dafür danken wir Ralf Weber und dem gesamten Team von Herzen.“



Der signierte Schläger von Alexander Zverev wird im Rahmen einer Charity-Aktion zugunsten des BVKH eingesetzt. Mit der kontinuierlichen Unterstützung durch die TERRA WORTMANN OPEN setzt der BVKH ein weiteres Zeichen für ein starkes gesellschaftliches Netzwerk zugunsten betroffener Familien.

