Pinsent Masons unterstützt mit 5.000 Euro den Bundesverband Kinderhospiz e.V.

Bei einem gemeinsamen Treffen überreichten Manfred Schmid, Global Head of Employment & Reward, und Isabelle Thume, HR Operations Manager Germany von Pinsent Masons, in ihrem Münchner Büro, der Geschäftsführerin des Bundesverband Kinderhospiz e. V. einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro.



Pinsent Masons, eine internationale Wirtschaftskanzlei mit weltweit 26 Standorten, steht für nachhaltiges Handeln und soziale Verantwortung.



Im Rahmen ihres Corporate Social Responsibility Programms, das sich vor allem dem Thema „Inspiring young lives“ widmet, wurde der Bundesverband Kinderhospiz mit dieser Zuwendung bedacht.



Manfred Schmid betont: „Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende an den Bundesverband Kinderhospiz einen Beitrag leisten konnten, um Familien mit Kindern, deren Lebenserwartung aufgrund einer lebensverkürzenden Erkrankung oder schweren Behinderung nur eingeschränkt ist, den Alltag etwas erleichtern.“



Über die Großzügigkeit von Pinsent Masons zeigt sich Franziska Kopitzsch erfreut: „Ich bin überaus dankbar für die tatkräftige Unterstützung, die wir mit dieser Spende erhalten haben. Sie zeigt den bedeutsamen Einsatz der Kinderhospizarbeit und hilft uns, Projekte für lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche zu realisieren. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken.“