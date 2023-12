Magischer Weihnachtzauber im Zollpackhof

Berliner Nikolaus macht Kinder glücklich

Der Duft von Zimtstangen und Vanillekipferln lag in der Luft, ein prasselndes Feuer im Kamin sorgte für heimelige Wärme, als der Zollpackhof am 11. Dezember 2023 seine Türen für ein besonderes Event öffnete. In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Kinderhospiz e. V. (BVKH) lud Gastgeber und Schenkender Benjamin Groenewold, geschäftsführender Gesellschafter des Zollpackhof, erneut betroffene Familien ein, in seinem Gasthof einen Nachmittag der Unbeschwertheit zu verleben.



Wie schon im vergangenen Jahr soll der Berliner Nikolaus lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien Momente der Freude schenken. Sie ihre Sorgen vergessen lassen.



Neben dem Backen von Plätzchen klopfte auch der Nikolaus an die Tür und überreichte jedem Kind ein Geschenk. Außerdem sorgte ein Streichelzoo mit einem Lama, einem Alpaka, Schafen und Kaninchen vor Ort für tierische Freude. Benjamin Groenewold unterstützte den Bundesverband Kinderhospiz schon im vergangenen Jahr tatkräftig und konnte mit der Stiftung Rotary Club Berlin Platz der Republik weitere Mithilfe für diese Aktion gewinnen: „Ich bin froh, die Kinderhospizarbeit zu unterstützen und den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“



Auch Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des BVKH, war zugegen: „Mich berührt es sehr, all die glücklichen Familien zu sehen. Für sie haben wir den Berliner Nikolaus ins Leben gerufen. Ich danke dem Zollpackhof, insbesondere Benjamin Groenewold, dass er diese unvergleichliche Weihnachtsfeier ermöglicht hat.“



Der Zollpackhof, gegenüber dem Bundeskanzleramt, war bereits um 1700 das erste Ausflugslokal Berlins und sorgt bis heute für das leibliche Wohl seiner Gäste. Mit der Übernahme im Jahr 2005 gab der Ur-Berliner Gastronom Benjamin Groenewold der Hauptstadt ein Stück Tradition zurück.



Der Bundesverband Kinderhospiz ist als Dachverband der ambulanten und stationären Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland auch Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Krankenkassen und Spenderinnen und Spender. Er engagiert sich politisch für bessere Rahmenbedingungen für die Kinderhospizarbeit und setzt sich dafür ein, dass betroffene Familien aus dem sozialen Abseits geholt werden.