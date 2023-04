Im Angesicht des Tabus

FACING THE TABOO rückt den Dialog zur optimalen Unterstützung von unheilbar erkrankten Kindern und Jugendlichen in die Mitte der Gesellschaft

Am Abend des 20. April eröffnete Dieter Hallervorden, Botschafter des Bundesverband Kinderhospiz e. V. (BVKH), im Garten des Schlosspark Theaters Steglitz, die Ausstellung des Kunstprojektes FACING THE TABOO. Die Kampagne wurde vom BVKH und seinen Partnern ins Leben gerufen. Ziel ist es, Tabus und Sprachlosigkeit zu der bedeutsamen Arbeit von Kinderhospizen zu brechen. Besuchende haben die Möglichkeit, die Installation in Berlin vom 20. April bis 10. Mai zu besuchen und miteinander in den Dialog zu treten. Die Wanderausstellung, die ihren Anfang letztes Jahr in Nürnberg genommen hat, wird im Herbst auch in Stuttgart zu sehen sein.



Seit Jahren engagiert sich Dieter Hallervorden, der auch Schirmherr des OSKAR Sorgentelefons ist, als Fürsprecher für den BVKH. Der Hausherr des Theaters ist direkt am Projekt beteiligt. In kleinen Filmsequenzen, die im Rahmen des Projekts für Filmspots kreiert wurden, spricht er über die Vergänglichkeit des Lebens. „Menschen, die Arbeit fürs Kinderhospiz leisten, sind die Samariter unserer Zeit!“

Viele Menschen verbinden mit der Kinderhospizarbeit nach wie vor Krankheit, Trauer und Tod. Kinderhospizarbeit ist nicht nur dunkel. Die betroffenen Familien leben im Hier und Jetzt. Tabus und Sprachlosigkeit führen schnell zu Ausgrenzung und Isolation. Umso dringlicher ist es, den Dialog in die Öffentlichkeit zu transportieren, damit lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien optimal unterstützt werden können.

„Wir möchten mit dieser durchaus provokanten Dialogkampagne einen ganz neuen Weg gehen und wagen den Schritt in eine rein visuelle Emotionalisierung, welche die Menschen bewusst aufrütteln soll“, fügt Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverband Kinderhospiz ergänzend hinzu. „Die Kinderhospizarbeit gehört in die Mitte der Gesellschaft.“



FACING THE TABOO wurde am 16. September 2022 im Tipi, am Kanzleramt in Berlin, beim COMPRIX 2022 mit Gold ausgezeichnet. Der COMPRIX ist der Award für Pharma- und Healthcare-Kommunikation in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Er zeichnet ausschließlich besondere Kreativleistungen aus und setzt damit richtungsweisende Impulse für mehr Wirkungsrelevanz.