Herzenssache: Handwerksbäckerei Büsch unterstützt Kinderhospizarbeit mit besonderer Spendenaktion „Lieblingsherzen“ helfen schwerkranken Kindern

Rund um den bundesweiten Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar startete die Handwerksbäckerei Büsch eine besonders herzliche Aktion: Vom 3. Februar bis 4. März 2025 spendete das Unternehmen für jedes verkaufte Gebäckstück „Lieblingsherz“ zehn Cent an den Bundesverband Kinderhospiz e. V.



„Wir sind sehr dankbar für das Engagement der Handwerksbäckerei Büsch“, sagt Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverband Kinderhospiz e.V. „Mit dieser Aktion wird nicht nur ein wertvoller Beitrag zur finanziellen Unterstützung unserer Mitgliedseinrichtungen geleistet – sie hilft auch dabei, ein gesellschaftlich oft verdrängtes Thema in die Öffentlichkeit zu bringen: das Leben mit einer unheilbaren Krankheit im Kindesalter.“



Die Spendensumme von 14.687,70 € kommt stationären und ambulanten Kinderhospiz-Einrichtungen in NRW zugute, die dem Bundesverband angeschlossen sind.



Ein Zeichen setzen für betroffene Familien.

Die Idee zu der Aktion stammt von Norbert Büsch, Geschäftsführer der Bäckerei. „Wir wollten mit dieser Aktion vor allem etwas für die Kinder und deren Familienangehörige tun, die in Hospizen oder ambulant von Hospizdiensten betreut werden“, erklärt Norbert Büsch, Geschäftsführer der Handwerksbäckerei. „Diese Kinder haben eine lebensverkürzende Erkrankung. Das ist ein hartes Schicksal für sie und ihre Familien. Wir möchten uns solidarisch mit ihnen und den betroffenen Familien zeigen“, erläutert er.



Ein Herz für soziales Engagement

Dass ausgerechnet die beliebten „Lieblingsherzen“ zum Spendenprodukt werden, ist kein Zufall: Die Handwerksbäckerei Büsch engagiert sich seit Jahren regelmäßig für soziale Projekte. Mit der Aktion wollte das Unternehmen nicht nur betroffene Familien unterstützen, sondern auch das großartige Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinderhospizarbeit sichtbar machen.

(lifePR) (