Für Familien: Center Parcs und Bundesverband Kinderhospiz verlängern Partnerschaft

Nach einem erfolgreichen Jahr der Zusammenarbeit freuen sich Center Parcs Deutschland und die Pierre & Vacances - Center Parcs Gruppe, die Fortsetzung ihrer Partnerschaft mit dem Bundesverband Kinderhospiz (BVKH) für ein weiteres Jahr bekannt zu geben. Im Rahmen ihrer gemeinsamen Partnerschaft konnten bereits im letzten Jahr zahlreiche Familien mit schwerkranken Kindern unterstützt werden. Mit einer Verlängerung der Partnerschaft für 2024 bekräftigt die Gruppe nun ihr Engagement für die Gemeinnützigkeit, Wohltätigkeit und sozialen Verantwortung.Auch in diesem Jahr wird die konzerneigene Stiftung der Pierre & Vacances - Center Parcs Gruppe dem Bundesverband eine finanzielle Unterstützung aus dem Stiftungsvermögen zur Verfügung stellen. Dazu wird Center Parcs wieder Ferienhäuser in ihren Parks ganz exklusiv für Familien bereitstellen, deren Kinder von schweren lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen sind. In Planung ist außerdem ein verstärktes Engagement der Center Parcs Mitarbeitenden zur Unterstützung der Kinderhospizarbeit, um die Lebensqualität der betroffenen Familien weiter zu verbessern und um die Wahrnehmung der Kinderhospizarbeit zu bewerben. Hierzu zählen Maßnahmen wie organisierte Freizeitaktivitäten, maßgeschneiderte Erholungsangebote und persönliche Betreuung während des Aufenthalts in den Ferienparks.„Ich bin überaus glücklich, dass die Partnerschaft, die der Bundesverband Kinderhospiz mit Center Parcs pflegt, auch im nächsten Jahr bestehen wird. Unsere Zusammenarbeit besticht seit Jahren durch Kontinuität und das Engagement für lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien. Neben den unvergesslichen Momenten, die die betroffenen Familien dank der Aufenthalte in den Ferienparks erfahren, zeichnet sich Center Parcs durch seine beständige Solidarität aus, die sowohl nach innen als auch nach außen zum Tragen kommt. Das ist für mich von unschätzbarem Wert“, freut sich Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Kinderhospiz.Gemeinsam mit Frau Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Kinderhospiz, und Frank Daemen, Geschäftsführer Center Parcs Deutschland, hat Center Parcs die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem ersten Jahr aufgegriffen und die Zusammenarbeit zielgerichtet ausgeweitet. Spezielle Veranstaltungen, Kooperationen und Angebote für die hilfsbedürftigen Familien in den Parks sind das Fundament der diesjährigen Fortführung des gemeinsamen Projektes.„Ich freue mich sehr auf eine Fortführung unserer Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Kinderhospiz. Unsere Mission und unsere Philosophie ist es, Familien zu helfen, zu stärken und sie wieder zusammen zu führen. Gemeinsam mit dem Bundesverband Kinderhospiz können wir hier wirklich einen wichtigen Beitrag leisten und den betroffenen Familien eine schöne gemeinsame Zeit inunseren Parks ermöglichen. An dieser Stelle muss ich mich auch einmal bei unseren Teams bedanken, die sich diesem Projekt mit Hingabe widmen und großartige Erlebnisse kreieren. Da erinnere ich mich besonders gerne an die vielen schönen Familienmomente im letzten Jahr zurück – und freue mich auch im nächsten Jahr wieder viele Familien begrüßen zu dürfen“, so Frank Daemen, Geschäftsführer Center Parcs Deutschland.Auch Lars Engel, Botschafter der konzerneigenen Stiftung für Deutschland, äußert sich begeistert zur Verlängerung der Partnerschaft: „Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, den Bundesverband Kinderhospiz und die unglaublich wertvolle Arbeit, die sie leisten, weiterhin zu unterstützen. Wir alle bei Center Parcs verbinden schon jetzt besondere Momente mit den Familien aus der Hospizbetreuung. Unsere Vision ist es, einen greifbaren Unterschied im Leben dieser Familien zu machen und ihnen Hoffnung und Stärke in ihrer herausfordernden Situation zu geben.“Diese erneuerte Partnerschaft unterstreicht das kontinuierliche Engagement der Pierre & Vacances - Center Parcs Gruppe für soziale Projekte und ihrer Rolle als verantwortungsbewusster Akteur in der Gesellschaft. Die Gruppe sieht es als ihre Pflicht, positiv auf das Leben der Menschen einzuwirken, insbesondere auf jene, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden.Mehr Informationen zu der konzerneigenen Stiftung der Pierre & Vacances - Center Parcs Gruppe unter:Zu Center Parcs Europe, einer Tochtergesellschaft der an der Pariser Börse notierten Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Europas größtem Anbieter von Ferienwohnungen, gehören die Marken Center Parcs und Sunparks. Das Konzept von Center Parcs wurde 1967 in den Niederlanden entwickelt und ist nach wie vor einzigartig in Europa. Center Parcs Europe verfügt derzeit über 29 Standorte: 7 in Frankreich, 7 in Belgien (davon 2 Sunparks Parks), 9 in den Niederlanden und 6 in Deutschland. Die Marke stellt die Beziehungen zwischen den Menschen sowie ihre Beziehung zur Natur in den Mittelpunkt. Ausgehend von der Überzeugung, dass Zusammengehörigkeit über die Familie hinausgeht, bietet Center Parcs seinen Gästen die Möglichkeit, in einer natürlichen Umgebung unvergessliche Erinnerungen miteinander zu schaffen. Mit einem modernen Ambiente, einer breiten Palette an Erlebnissen und dem Fokus auf nachhaltige und lokale Initiativen, heißt Center Parcs jeden willkommen, außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln.Die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs ist der europäische Marktführer im Nahtourismus. Sie wurde 1967 gegründet und entwickelt seit über 50 Jahren innovative und umweltfreundliche Urlaubs- und Freizeitkonzepte, um die schönsten europäischen Reiseziele am Meer, im Gebirge, auf dem Land und in Städten anzubieten. Mit ihren sich ergänzenden Marken – Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks und Aparthotels Adagio – empfängt die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs 8 Millionen Kunden in einem touristischen Bestand von nahezu 44.500 Apartments und Ferienhäusern an 283 Standorten in Europa. Die Holding der Gruppe – Pierre et Vacances SA – ist an der von Euronext betriebenen Pariser Börse notiert. Im Jahr 2021/2022 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 1.770 Millionen Euro. www.groupepvcp.com @GroupePVCPDer Bundesverband Kinderhospiz e.V. (BVKH) gilt als wichtigster Kompetenzträger für die Beratung und Betreuung von betroffenen Kindern sowie ihren Familien. Er vertritt die Interessen für stationäre Kinderhospize und ambulante Dienste. Im Rahmen des Qualitätsmanagements entwickelt der Dachverband Kriterien und Merkmale. Er ist Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kostenträger und Spender. Neben der Arbeit auf der politischen und Verbandsebene leistet der BVKH direkte und unkomplizierte Hilfe für betroffene Familien.