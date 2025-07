Ein starkes Bündnis für betroffene Familien

Seit drei Jahren engagiert sich die Stiftung für Familien der Pierre & Vacances – Center Parcs Gruppe gemeinsam mit dem Bundesverband Kinderhospiz e. V. für Familien, deren Alltag durch lebensverkürzende Erkrankungen ihrer Kinder geprägt ist. Auch 2025 wird die erfolgreiche Partnerschaft fortgeführt – mit konkreter Unterstützung, persönlichem Einsatz und echter Herzenswärme.



Auszeiten, die guttun – in einer schweren Zeit

Dank der Förderung durch die Stiftung erhalten betroffene Familien weiterhin die Möglichkeit, eine gemeinsame Auszeit in einem der deutschen Center Parcs Ferienparks zu verbringen. Diese Aufenthalte schaffen Momente der Entlastung, Nähe und des Innehaltens – wertvoll für Eltern wie Kinder.



Auch die Jugendorganisation des Verbands, die „Grüne Bande“, profitiert von der Zusammenarbeit: Ein gemeinsames Wochenende ermöglicht jungen Betroffenen Austausch, Begegnung und neue Kraft. Zusätzlich wird ein Trauerwochenende für bis zu 30 Familien organisiert, die ein Kind verloren haben – ein geschützter Raum für Erinnern, Miteinander und Halt.



Spürbare Solidarität durch Engagement vor Ort

Neben der finanziellen Unterstützung zeigt sich das Engagement von Center Parcs vor allem durch die persönliche Beteiligung der Mitarbeitenden. Sie sammeln Spenden und Geschenke für Kinder in der ambulanten und stationären Kinderhospizarbeit – oder entscheiden sich bewusst dafür, auf ihr eigenes Weihnachtsgeschenk zu verzichten und den Betrag betroffenen Familien zugutekommen zu lassen. So kamen allein Ende 2024 rund 2.000 Euro für den Bundesverband zusammen.



Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz e. V., betont: „Die Zusammenarbeit mit Center Parcs schenkt betroffenen Familien ein Stück Normalität und kostbare Momente des Glücks. Dafür bin ich von Herzen dankbar.“



Ein Bündnis, das verbindet

Das Engagement von Center Parcs zeigt: Gesellschaftliche Verantwortung lebt vom Miteinander. Der Bundesverband Kinderhospiz freut sich, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen – für betroffene Kinder, ihre Eltern und Geschwister.

