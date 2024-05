Vergabe des Journalistenpreises des Bundesverbandes Herzkranke Kinder e.V.:„Herzkrank geboren – ein lebenslanger Weg“Traditionell wurde der Preis im Rahmen des Aktionstages am 25. Mai vergeben. Dieses Jahr in Mainz in einem wunderbaren festlichen Rahmen. Den Journalistenpreis gibt es seit 2005, um immer wieder auf die schwierige Situation der herzkranken Kinder hinzuweisen.Der Preis prämiert deutschsprachige und allgemein zugängliche Veröffentlichungen aus den Bereichen „Wort“ und „Elektronische Medien“. Der Beitrag muss das Thema „Angeborene Herzfehler“ behandeln. Das können Beiträge aus dem ganzen journalistischen Spektrum sein. Beispielweise Reportagen, Berichte, Interviews, Dokumentationen, Hörspiele, Kommentare, Serien und Kindersendungen.Die jährlich stattfindende Veranstaltung „Herz zum Anfassen“ wurde dieses Jahr in Mainz von vielen betroffenen Familien, vom Fachpublikum, von beteiligten Mitgliedsvereinen und von vielen Kindern besucht.Dieses Jahr durfte die erste Vorsitzende Frau Sigrid Schröder-Willner und Geschäftsführer Sebastian Kahnt die Preisträgerinnen bekannt geben. Der Preis wird von der Robert-Enke-Stiftung großzügig unterstützt.Beworben hat sich eine Vielzahl von Journalisten und Journalistinnen mit diversen Beiträgen. Die namhaft besetzte Jury des Journalisten-Preises hat sich nach eingehender Beratung für die folgenden Beiträge entschieden:Preisträgerin in der Kategorie „Text / Print“ ist Michaela Schneider mit dem Artikel: „High-End-Chirurgie am walnussgroßen Organ“ erschienen am 29. November 2023 in Gesundheit, dem Gesundheitsmagazin von Main-Echo. Der Artikel berichtet über die Familie Böge nach der pränatalen Diagnose „Herzfehler“.Preisträgerin in der Kategorie „TV / Film“ ist Heike Kruse mit dem Film „Happy End auf Zeit – Sarah und ihr Spenderherz“. Erstausstrahlung war am 18. Juli 2023 in der Reihe „37 Grad“ im ZDF. Der Beitrag ist unter folgendem Link abrufbar:Der BVHK möchte mit dem Preis Journalisten und Journalistinnen anregen, über die ungemein wichtige Thematik zu berichten. Der Journalistenpreis wird auch 2025 wieder vergeben.Weitere Informationen zur Ausschreibung und zur Bewerbung finden Sie auf unserer Homepage: https://bvhk.de/journalistenpreis/ Fotos: Andreas BaslerGrafik: iStock