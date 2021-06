Sport Challenge für herzkranke Kinder am 10.07.2021

wir machen gemeinsam Kennenlernspiele, Koordinationsübungen und gehen auf eine Olympische Bewegungsreise

Dann erfährst du, wie der restliche Tag abläuft.

bastelt ihr mit uns, unter anderem Bälle, die ihr zum Jonglieren bei unserer nächsten live session um 16 Uhr braucht.

Um bei den Kochvideos aktiv mitmachen zu können, schicken wir euch vorab die Rezepte mit einer Zutatenliste.

Dann macht ihr euch locker für die Tages-Challenge und die Olympischen Spiele mit tollen Videos unter unserer Anleitung.

wir jonglieren mit unseren selbstgemachten Bällen

wir lernen Übungen aus dem Yoga kennen

Dann bekommst du deine Urkunde und Medaille!!!

Die olympischen Spiele in Tokio starten ab 21.07.2021. Aber wir sind schneller!Am 10.07.2021 bieten wir euch den ganzen Tag eine sportliche Challenge für herzkranke Kinder zwischen 4 und 17 Jahren – und ihre Geschwister und Freunde.Jeder ist willkommen, alle können digital mitmachen – ohne Stress und Leistungsdruck!Bewegt euch mit uns, drinnen oder draußen nach dem MottoWas euch an diesem Tag erwartet:Von 09-10.30 Uhr treffen wir uns live und onlineVon 10-16 Uhr (on demand, jeder wann und wie er will)Von 16.00-17.00 Uhr treffen wir wieder uns live und onlineDabei werdet ihr begleitet und angespornt vom KidsTUmove Team und netten Sportstudenten.