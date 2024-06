Segelwoche 2024 des BVHK für Kinder mit angeborenem Herzfehler in Kiel

Der Bundesverband für Herzkranke Kinder e.V. veranstaltet dieses Jahr eine spannende Segelwoche für Kinder mit einem angeborenem HerzfehlerEin Kind kann trotz angeborenem Herzfehler viel Lebensfreude erfahren. Beim Segeln auf einer Jolle lernen die Kinder, die beim Schulsport häufig „auf der Bank sitzen müssen“, Selbstvertrauen, Mut und ein gutes Körpergefühl zu entwickeln. Die Kinder wohnen in Mehrbettzimmern im Freizeitheim Kahlenberg mit einem wunderschönen Blick auf die Kieler Förde.Die Segelwoche mit Reha-Charakter findet vom 27. Juli bis zum 03. August 2024 im Segelzentrum der Uni Kiel statt. Für diese Abenteuerwoche hat sich der BVHK und alle Betreuer ein spannendes Begleitprogramm ausgedacht. Das sorgt für ein gutes Miteinander und viel Spaß.Viele der Betreuer und Betreuerinnen haben selbst früher an der Segelwoche teilgenommen und haben selbst einen angegorenen Herzfehler. Das freut den BVHK und alle seine Mitgliedsvereine ganz besonders.So muss sich keines der Kinder erklären und fühlt sich sofort wohl und akzeptiert.Eine spezielle kinderkardiologische Betreuung begleitet die Kinder individuell und nahezu alle medizinischen und sozialen Anforderungen der Gruppe werden beachtet. Das gilt auch für Kinder mit komplexen Herzfehlern bzw. mit Begleiterkrankungen.Einige Zitate aus den letzten Jahren:Leon: „Das war die schönste sportliche Erfahrung. Bisher war Sport in der Schule doof und langweilig, weil ich meistens nicht mitmachen konnte oder durfte. Die anderen sagten dann immer, dass ich mich drücken würde. Das tut echt weh! Hier wissen alle, was Sache ist, und ich muss gar nichts erklären!“Gereon: „Ich hätte nie gedacht, dass Segeln so rockt und dass es so viele andere Kinder gibt, die auch einen Herzfehler haben. Ich dachte immer, dass ich der Einzige bin, der vieles nicht kann und sich oft ausgeschlossen fühlt. Hier waren alle gleich und ich musste mich nie erklären.“Es sind noch kurzfristig einige Plätze frei!Zur Anmeldung und für noch mehr Informationen: https://bvhk.de/termine/segelwoche-2024/ Auf dem YouTube-Kanal des BVHK finden sich auch einige Videos der vergangenen Jahre: https://www.youtube.com/watch?v=oaCmZrktjlw Bildquelle: Andreas Basler, Aachen; Fotos: BHVK