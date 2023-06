Schwimmkurs für herzkranke Kinder?

Für herzkranke Kinder ab 6 Jahren wird ein „maßgeschneiderter“ Schwimmunterricht in der passenden Unterkunft angeboten, bei dem die herzkranken Kinder das „Seepferdchen“ ablegen können und keine langen Anfahrtswege haben.

Die Wartelisten für Schwimmkurse sind lang. Und viele Schwimmvereine trauen sich nicht zu, herzkranken Kindern das Schwimmen beizubringen.Um das Problem zu lösen, bietet der Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. Familien-Wochenenden für Familien mit herzkranken Kindern ab 6 Jahren an.Auf kindgerechte Art und Weise wird den Kindern Spaß und Sicherheit im Wasser vermittelt.Da die Kinder nicht allein teilnehmen können, bietet der BVHK ein komplettes Familienwochenende mit Schwimmkurs an. Da steht nicht nur der Schwimmunterricht im Focus, es ist gleichzeitig auch ein Begegnungs- und Informationswochenende für die ganze Familie.Sebastian Kahnt Geschäftsführer beim BVHK berichtet: „Diese Lücke wollen wir ganz bewusst füllen. Beim Schulsport, vor allem beim Schwimmunterricht, gehen die Bedürfnisse herzkranker Kinder oft sprichwörtlich unter: Es fehlen Lehrer, die Schwimmen unterrichten dürfen. Es gibt zu wenig Betreuungspersonen und die Erkältungsgefahr beim zeitaufwändigen Fußweg oder beim Bustransport ist groß. Unser Begegnungswochenende mit dem maßgeschneiderten Schwimmkurs trägt bei zur Krankheitsbewältigung und ist optimal auf die Bedürfnisse unserer Herzkids abgestimmt. Und danach können die Kids auf Wunsch das Seepferdchen Abzeichen erlangen, denn in manchen Bundesländern sind Kinder ohne Seepferdchen von einigen Unternehmungen ausgeschlossen und wir sorgen dafür, dass die Inklusion stattfindet.“Was bietet der Kurs:Für alle Interessierten:Der nächste Kurs des BVHK findet am ersten Juli Wochenende in Rehe im Westerwald statt. Das Gästezentrum Rehe bietet familienfreundliche Zimmer, die hervorragend auf die speziellen Bedürfnisse der herzkranken Kinder abgestimmt sind. Noch sind Plätze frei!Im Herbst sind weitere Schwimmkurse geplant. Auf der Homepage des BVHK sind die aktuellen Termine ersichtlich.Mehr Info: https://bvhk.de/schwimmen-fuer-herzkinder/