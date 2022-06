Netto-Spendeninitiative unterstützt Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.

13 Wochen: vom 7. Juni bis zum 3. September 2022

Einfach mitmachen: aufrunden an der Kasse oder Pfandbon spenden

Überregionales Engagement: Netto unterstützt bundesweit 20 überregionale Hilfsorganisationen

Einfach den Einkaufswert an der Kasse auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufrunden und den Pfandwert bei der Rückgabe von Getränkeflaschen- und dosen auf Wunsch spenden. Mit diesen Kundenspenden werden über das Jahr hinweg je nach Zeitraum unterschiedliche Nachhaltigkeitspartner gefördert.Etwa jedes 100. Kind wird mit einem Herzfehler geboren, das sind ca. 7.500 Kinder pro Jahr. Diese Kinder haben einen lebenslangen Weg vor sich. Und die Eltern und Geschwister gehen diesen Weg mit. Die Eltern setzen sich voller Energie, Mut und Fantasie für ihre herzkranken Kinder ein, damit sie ein möglichst gutes und unbeschwertes Leben führen können. Der Bundesverband Herzkranke Kinder hilft ihnen dabei. Der Verband ist ein Zusammenschluss von ca. 3.000 Familien in zahlreichen bundesweiten Elternvereinen bzw. Regionalgruppen. Und kümmert sich um Menschen jeden Alters, die mit angeborenem Herzfehler leben., so Hermine Nock, Geschäftsführerin Bundesverband Herzkranke Kinder e.V., so Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation, zu der überregionalen Spendenaktion.Im Zeitraum vom 7. Juni bis zum 3. September 2022 unterstützt Netto Marken-Discount mit den Kundenspenden je Vertriebs-Region einen von 20 unterschiedlichen gemeinnützigen Verbänden oder Stiftungen.Immer mehr Menschen möchten sich für Mitmenschen einsetzen, die Hilfe und Unterstützung benötigen. Dank der Netto-Spendeninitiative können Kundinnen und Kunden beim Einkaufen mit geringem Aufwand nachhaltig helfen.Weitere Informationen zur Netto-Spendeninitiative gibt es auf netto-online.de/spenden