Journalistenpreis des BVHK 2024 „Herzkrank geboren – ein lebenslanger Weg“

Die Aussage und Botschaft: Vorzugsweise mit Informationen für Eltern oder einem Appell für Engagement. Thema Angeborene Herzfehler im weitesten Sinne.

Der Bericht soll Leser nah und verständlich geschrieben sein

Er sollte einen Verweis auf Selbsthilfe enthalten (nicht zwingend, aber wünschenswert)

Korrektheit und in deutscher Sprache

Die Veröffentlichung muss zwischen dem 01.01. – 31.12.2023 erfolgt sein

Christoph Biemann, Köln: „Sendung mit der Maus“,

Schirmherr des BVHK

Prof. Michael Hofbeck, Tübingen: Kinderkardiologie

Ulrike Knopf, Freiburg: JEMAH (Jugendliche und

Erwachsene mit angeborenem Herzfehler)

Mathea Schülke, Journalistin: WDR und ehemalige Preisträgerin des Journalistenpreises des BVHK

Etwa jedes 100. Kind kommt mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Davon brauchen ungefähr 4.500 mindestens eine, häufig aber mehrere Operationen am offenen Herzen. In Deutschland leben zurzeit mehr als 300.000 Menschen mit angeborenem Herzfehler.Der Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. schreibt seit 2005 einen hochdotierten Journalistenpreis aus, um auf die schwierige Situation der herzkranken Kinder hinzuweisen. Der Preis prämiert deutschsprachige und allgemein zugängliche Veröffentlichungen aus den Bereichen „Wort“ (Zeitung, Zeitschrift, Internet) und „Elektronische Medien“ (Film, Reel, Radio, Podcast, Multimedia).Der Beitrag muss das Thema „Angeborene Herzfehler“ behandeln. Das können Beiträge aus dem ganzen journalistischen Spektrum sein. Beispielweise Reportagen, Berichte, Interviews, Dokumentationen, Hörspiele, Kommentare, Serien und Kindersendungen.2023 gewann in der Kategorie TV / Film Katharina Köster mit ihrer Dokumentarreihe „Nach dem Happy End“ für den Bayerischen Rundfunk.Preisträgerin in der Kategorie Text / Print war Nicole Opitz mit dem Artikel: „Im Schatten der Gesellschaft“ in der taz.Die Kriterien für die Vergabe sind:Die Beiträge können bis zum 29.02.2024 eingereicht werden. Eine hochkarätige Jury wird über die Vergabe des Preises entscheiden. In der Jury 2024 sind:Der Preis ist mit insgesamt € 3.000 dotiert und wird am Aktionstag des BVHK “Herz zum Anfassen” am 25. Mai 2024 in Mainz übergeben.Mehr Infos können auf der neuen Homepage des Bundesverband Herzkranke Kinder eingesehen werden: https://bvhk.de/...