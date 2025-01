Großzügige Spende der Investmentfirma Bioventure über 25.200,00 Euro an den Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.

Jedes Jahr an Weihnachten geht die Investmentgesellschaft Bioventure auf seine Investoren zu, um gemeinsam für eine gemeinnützige Organisation zu spenden. Dabei ist es dem Unternehmen wichtig, dass spezielle Projekte unterstützt und gefördert werden, die Kindern direkt zugutekommen. Mit Unterstützung der Investoren kam die Summe von 25.200,00 Euro zusammen!Die feierliche Scheckübergabe fand kurz vor Weihnachten am 20. Dezember 2025 statt. Dabei durfte sich der Bundesverband Herzkranke Kinder zunächst über einen Scheck über 22.500 Euro freuen. Danach kamen sogar noch Spenden rein, so dass sich die Gesamtsumme später auf 25.200 Euro erhöht hat! Sebastian Kahnt, Geschäftsführer des BVHK durfte den Scheck entgegennehmen und konnte dabei ausführlich über die Arbeit des BVHK berichten.Die Summe wird auf zwei wundervolle Aktivitäten verteilt, die betroffenen Kindern und Jugendlichen nicht nur eine Auszeit vom oft schwierigen Alltag bieten, sondern auch ihr Selbstvertrauen und ihre Lebensfreude stärken:vom 26. Juli bis zum 2. August 2025. Auf der Kieler Förde erleben Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren eine abenteuerliche Woche auf dem Wasser. Die TeilnehmerInnen, die oft aufgrund ihrer Erkrankung vom Schulsport ausgeschlossen sind, gewinnen hier Selbstbewusstsein und erleben die Freude am gemeinsamen Segeln.Auf dem Schiff dürfen und müssen die Kinder mithelfen. Denn ohne gemeinsames Zupacken geht Nichts auf der Yacht. Ohne gegenseitiges Vertrauen kommt man nicht voran auf dem Wasser. Beim Segeln lernen die herzkranken Jugendlichen Mut zu haben, Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu fassen und ihr eigenes Körpergefühl zu entwickeln. Unsere erfahrenen Betreuer und Skipper vermitteln ihnen grundlegende Kenntnisse des Segelns. Das Besondere ist: Geschlafen, gegessen und gespielt wird auf den Yachten. Jeden Tag in einem anderen Hafen.vom 2. bis 9. August 2025. In Gackenbach verbringen die Kinder eine Woche „auf dem Rücken der Pferde“. Die gutmütigen Tiere helfen dabei, Ängste abzubauen und Mut zu fassen. Auch Kinder mit komplexen Herzfehlern können dank der medizinischen Begleitung sorgenfrei teilnehmen.Für unsere jungen Reiter und Reiterinnen ist die Woche auf dem Lindenhof oft die schönste Woche des Jahres. Hier können sie mal ohne ihre Eltern, dafür mit anderen Kindern eine unbeschwerte Zeit erleben.Die erfahrenen Pferde sind Kinder und Trubel gewohnt, so dass die Kinder ganz entspannt den Reitunterricht absolvieren können. Zusätzlich gibt es ein tolles Rahmenprogramm. Sie sind in großen, gemütlichen Mehrbettzimmer auf dem Lindenhof untergebracht und genießen die Vollpension. Jedes Kind wird ein „eigenes Pferd“ haben, für das es zuständig und verantwortlich ist.Für uns ist es besonders wichtig, dass ehemalige Teilnehmer, nun als junge Erwachsene mit angeborenem Herzfehler (JEMAH´s) als Betreuer teilnehmen. So muss keiner der kleinen Teilnehmer seine Probleme erklären, denn die Betreuer wissen bestens Bescheid.In dieser Woche werden die Kinder sehr gut medizinisch begleitet und individuell betreut. Der therapeutische Ansatz der Reiterwoche ist für die Langzeitwirkung bei den herzkranken Kindern enorm wichtig.Diese beiden Ferienwochen bieten den Kindern nicht nur einmalige Erlebnisse, sondern schaffen auch Momente der Normalität, fernab von Krankenhausaufenthalten und medizinischen Eingriffen. Eltern berichten immer wieder, wie positiv sich solche Erlebnisse auf das Selbstwertgefühl und die Lebensfreude ihrer Kinder auswirken.Der BVHK bedankt sich von Herzen bei der Firma Bioventure und ihren Investoren, die diese Spende möglich gemacht haben. Gemeinsam setzen sie ein Zeichen für mehr Lebensfreude und Hoffnung bei herzkranken Kindern!Wir laden auch Sie herzlich ein, die Arbeit des BVHK zu unterstützen. Informationen zur Spendenmöglichkeit finden Sie unter www.bvhk.de/spenden Hier geht’s direkt zu den Terminen und der Online-Anmeldung: https://bvhk.de/termine/