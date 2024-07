Die traditionelle Yachtenwoche des Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.Unter dem Motto: „Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel“Nach der langen Corona Pause bietet der Bundesverband Herzkranke Kinder 2024 wieder die Yachtenwoche für Kinder und Jugendliche mit angeborenen Herzfehlern zwischen 16-21 Jahren an. Sie findet vom 26.07.-02.08.2024 in Flensburg statt.Denn Jugendliche können trotz angeborenem Herzfehler viel Lebensfreude erfahren und an vielen Veranstaltungen teilnehmen.Beim Segeln lernen die herzkranken Jugendlichen, die beim Schulsport häufig „auf der Bank sitzen müssen“, Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu fassen und Körpergefühl zu entwickeln. Die erfahrenen Trainer und Betreuer vermitteln den jungen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, während der Yachtenwoche grundlegende Kenntnisse des Segelns Und das Besondere: Geschlafen, gegessen und gespielt wird auf den Yachten in täglich wechselnden Häfen. Eine kleine Kreuzfahrt sozusagen.Der Törn beinhaltet ein schönes Rahmenprogramm. So stehen Erkundungen der Umgebung, Aktivitäten bei Landgängen und viele Ausflüge auf dem Wasser. Das sorgt für ein gutes Miteinander und Teamspirit.Das langfristige Ziel des BVHK ist ehemalige TeilnehmerInnen zu schulen, die später das Betreuungsteam bei den Segelwochen ergänzen und die Yachtenwoche durchführen.Die Teilnehmer werden individuell begleitet, gefördert und integriert. Den Jugendlichen wird die Freude am Segeln vermittelt und es besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Herzteens in einer ähnlichen Situation auszutauschen und Freundschaften zu knüpfen.Zur Anmeldung:Mehr zum Thema Sport mit angeborenem Herzfehler:Bildquelle: BVHK Andreas Basler