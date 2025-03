Aktionstag des Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. in Bad Oexen am 17. Mai 2025

Wir untersuchen an Schweineherzen, welcher Herzklappenersatz vielleicht neben künstlichen Klappen bald möglich ist

Anhand bewegter Bilder erklären wir die Funktion des gesunden Herzens und der häufigsten Herzfehler (vor und nach OP)

Wir trainieren Erste-Hilfe für Erwachsene und Kinder mit dem Malteser Hilfsdienst und einem/r KinderkardiologIn

Wir extrahieren die DNA von Kiwis mit dem “Kompetenznetz Angeborene Herzfehler“ und lernen daraus vieles über das menschliche Herz

Vortrag und Fragerunde mit verschiedenen Kardiologen. Hier können die Eltern ihre Fragen loswerden und Kontakte zu anderen betroffenen Eltern finden

Medizintechnik wie Schrittmacher, Defibrillatoren und Herzkatheter können begutachtet werden

Die BVHK-Sozialrechtshotline beantwortet rechtliche Fragen rund um Pflege, Behinderung, Schule und FOR

Der Verein „Helden für Herzen“ kommt mit Superheldinnen und -helden, um mit Euch zauberhafte Fotos zu machen

Der Verein „Pumpis für Herzis“ zeigt, was man mit Stoff, einer Nähnadel und viel Liebe zaubern kann

Der Malteser Herzenswunsch-Krankenwagen kann von Groß und Klein genau unter die Lupe genommen werden.

Aktionstag "Herz zumAnfassen" am 17. Mai in Bad Oexen - alle sind eingeladen.Am 17. Mai 2025 feiern wir den Tag des herzkranken Kindes im Rahmen des Aktionstages „Herz zum Anfassen“ in der FOR-Klinik Bad Oexen in Bad Oeynhausen.1993 wurde der BVHK e.V. gegründet und im deutschsprachigen Raum zur festen Einrichtung. Durch die stetige Öffentlichkeits-Arbeit des Verbandes hat sich Vieles in der Versorgung herzkranker Kinder und Erwachsener mit angeborenen Herzfehlern (EMAH) verbessert. Es gibt aber noch sehr viel zu tun.Der BVHK und seine 29 Mitgliedsvereinen sind mit viel Herzblut dabei. Denn eines von 100 Kindern kommt noch immer mit einem Herzfehler zur Welt. Daher ist dieser Tag eine gute Möglichkeit um den Belangen dieser Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mehr Gehör in der Öffentlichkeit zu verschaffen.Ein angeborener Herzfehler ist eine schwere Krankheit. Die Betroffenen benötigen oft ein Leben lang medizinische Betreuung und Versorgung. Dank der großen Fortschritte in der Kinderherzmedizin, ist die Diagnose eines angeborenen Herzfehlers heutzutage kein Todesurteil mehr. Über 95% der in Deutschland geborenen Herzkinder haben eine Chance aufs Leben.Dieser Erfolg ist der Medizin, der Forschung, den engagierten Ärzten und Ärztinnen und den vielen Einrichtungen zu verdanken, die sich permanent für herzkranke Kinder einsetzen.Am 17. Mai ist es endlich wieder soweit.Der beliebte Aktionstag des BVHK findet dieses Jahr in Bad Oexen statt. Zwischen Hannover und Bielefeld planen wir wieder ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Es Wird interaktive Aktionen, verschiedene Medizinprodukte zum Ausprobieren, interessante Workshops und ein tolles Kinderprogramm geben.Teilnahme, Essen und Trinken ist kostenlos!Das Motto des Aktionstages „Herz zum Anfassen“ macht die Wissenschaft rund ums Herz hautnah erlebbar – für kleine und große Entdecker:Wir freuen uns riesig, wenn ihr kommt! Hier könnt ihr euch gleich anmelden: https://bvhk.de/termine/aktionstag-2025-herz-zum-anfassen/ oder nur den QR-Code einscannen.