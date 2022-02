Artikel oder Podcast - Medienpreis Tiergesundheit würdigt gut verständliche, unterhaltsame Berichterstattung rund um die Gesunderhaltung von Haustieren

Das Wohlergehen ihrer Haustiere liegt vielen Menschen am Herzen. Um die Gesunderhaltung von Hunden und Katzen noch stärker zu fördern, hat der Bundesverband für Tiergesundheit (BfT) gemeinsam mit dem Bundesverband praktizierender Tierärzte (bpt) den „Medienpreis Tiergesundheit“ initiiert, der erstmals für das Jahr 2020 vergeben wurde.Den Medienpreis 2021 in „Gold“ erhielten die Journalistin Stephanie Scholz und der Graphiker Matthias Moser für ihre umfangreiche Aufarbeitung von Fragen zu Impfstoffen und Impfschutz in der Zeitschrift der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Mit dem Medienpreis in Silber wurde die Tierärztin und Fachkommunikatorin Dr. Tanja Pollmüller gewürdigt, die durch ihre Podcast-Serie „Doc Pollys Tiersprechstunde“ dem Thema Krankheitsvorbeugung Aufmerksamkeit verschafft. Ein dritter Preis wurde nicht vergeben.In ihrem Beitrag haben die Journalistin Stephanie Scholz und der Graphiker Matthias Moser Fragen zu Forschung und Entwicklung von Impfstoffen, der Impfung selbst sowie Fragen des Impfschutzes aufbereitet. Anschaulich und gleichzeitig fachlich korrekt vermitteln sie die komplexen Zusammenhänge, auch an den nicht so informierten Leser. Da die graphische Aufbereitung wesentlich zur Vermittlung des Inhalts beiträgt, hat die Jury entschieden, diesen Preis Stephanie Scholz und Matthias Moser gemeinsam zuzuerkennen.Mit ihrem Podcast #5 „Impfen - Ein Rundumschlag: von Standardimpfungen über Zusatzimpfungen und Nebenwirkungen“ ihrer Reihe „ Doc Pollys Tiersprechstunde “ hat die Fachtierärztin für Kleintiere Dr. Tanja Pollmüller große Aufmerksamkeit und Interesse für das Thema generiert. Ihre virtuelle Tiersprechstunde ermöglicht es interessierten Lesern und Hörern mit unterschiedlichen Vorkenntnissen, sich dem Thema Gesundheitsvorsorge und Impfung so umfassend, wie selbst gewünscht, zu nähern.Aktuell läuft die Ausschreibung für den „Medienpreis Tiergesundheit 2022. Noch bis zum 31. August können Journalist*innen Beiträge über www.impf-dein-tier.de einreichen. Ausgelobt wird der Preis in den Kategorien Gold, Silber und Bronze, insgesamt dotiert mit einem Preisgeld von 9.000.- Euro. Die Preisträger*innen werden durch eine Jury aus Tiermediziner*innen und Vertreter*innen des Bundesverbandes für Tiergesundheit e.V. und des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte sowie zwei Journalist*innen (Publikums- und Fachpresse) ausgewählt.Zum Beitrag Scholz und Moser, Wien https://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/oeuk/Magazin/2021/vetmed_2021_01_WEB.pdf Zum Beitrag Pollmüller https://www.podcastfabrik.de/podcasts/docpolly/ unter alle Folgen aufzusuchenStephanie Scholz leitet seit 2017 die Redaktion und Produktion des Magazins VETMED. Sie studierte Kommunikations- und Medienwissenschaft in Wien und in den USA und publizierte als Journalistin in verschiedenen lokalen Medien. In der Öffentlichkeitsarbeit der Veterinärmedizinischen Universität Wien verantwortet Stephanie Scholz den Bereich Corporate Publishing. Ihren Fokus hat sie auf den Wissenschaftsjournalismus gelegt, um komplexe Themen für ein breites Publikum mit Hilfe von Artikeln, Fotoreportagen und Infografiken aufzubereiten.Matthias Moser studierte Grafikdesign an der Wiener Kunstschule und ist seit seinem Abschluss 2013 als Grafiker in Wien tätig. Seine Schwerpunkte liegen sowohl im Printbereich als auch im Design von Webseiten und interaktiven Tools. Außerdem zählt Illustration zu seinen Leidenschaften. Für die Veterinärmedizinische Universität Wien darf er seit 2017 die Verantwortung für die Gestaltung des VETMED Magazins übernehmen, wobei abseits der Layoutierung auch Illustrationsarbeiten und die Aufbereitung von Infografiken zu seinen Aufgaben gehören.Dr. Tanja Pollmüller ist Fachtierärztin für Kleintiere mit eigener Praxis in Ahlen, Westfalen. Sie studierte Tiermedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und promovierte 2009 am dortigen Institut für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung sowie am Institut für Ökologischen Landbau, Trenthorst. Die Tierärztin steckt aus Tierliebe und Engagement in Medienwissensstreuung im Sinne des Tierschutzes viel Energie und Engagement ohne kommerzielle Interessen in die DocPolly Postcast Serie. Die Tierärztin Doc Polly ist auch aus der RTL-Sendung „Wir lieben Tiere – Die Haustiershow“ bekannt. Weitere mediale Engagements bei RTL, WDR und MDR kommen hinzu. Darüber hinaus engagiert sie sich als Botschafterin „Impfen für Afrika“ von Tierärzte ohne Grenzen e.V.Der Bundesverband praktizierender Tierärzte e.V (bpt) ist die führende unabhängige Interessenvertretung der praktizierenden Tierärzte in Deutschland. Er vertritt die berufsspezifischen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Interessen seiner rund 8.000 Mitglieder gegenüber Politik, Medien, berufsrelevanten Organisationen und Verbänden. Er setzt sich für die Verbesserung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die tierärztliche Tätigkeit ein, unterstützt seine Mitglieder bei der Existenzsicherung und -gestaltung und bietet ihnen praxisorientierte Fortbildung. Die Landesverbände, Bezirks- und Kreisgruppen ergänzen seine Arbeit im regionalen Bereich. Präsident des Bundesverbandes ist Dr. Siegfried Moder. www.tieraerzteverband.de