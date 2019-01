Start der zweiten Branchenbefragung der Druck- und Medienverbände

17.01.19

Die Verbände Druck und Medien rufen zur Teilnahme an ihrer zweiten Befragung zur wirtschaftlichen Lage der Branche auf. Mitmachen können Druck- und Medienunternehmen an dieser jährlich anberaumten Studie bis zum 31. Januar 2018. Unter den Teilnehmern werden drei Eintrittskarten für den Digitaldruck-Kongress 2019 verlost, der am 6. Februar in Düsseldorf stattfindet.Das Wissen um die aktuelle Verfassung der Branche, die Trends des Geschäftsumfelds und Perspektiven für die Geschäftslage spielt für jedes Druck- und Medienunternehmen eine wichtige Rolle bei seinen strategischen Entscheidungen. Besonders wichtig sind dabei verlässliche und aktuelle Branchendaten. Darüber hinaus sind konkrete Informationen aus den Unternehmen ein wichtiges Fundament für die Arbeit der Interessensverbände gegenüber politischen Entscheidungsträgern.Die Teilnahme an der Online-Befragung nimmt 10 bis 15 Minuten in Anspruch und ist bis zum 31. Januar 2019 möglich. Interessierte Branchenunternehmen können an der Befragung unter diesem Link teilnehmen: https://www.umfrageonline.com/s/bvdm2019&he=3 Die Auswertung erfolgt selbstverständlich anonym. Teilnehmer, die die Befragung vollständig abgeschlossen haben und ihre Kontaktdaten angeben, erhalten die Chance auf ein kostenloses Ticket für den Digitaldruck-Kongress 2019, der am 6. Februar in Düsseldorf stattfindet. Insgesamt werden drei Tickets verlost. Mehr Informationen: www.ddk2019.de Über die Ergebnisse der Umfrage werden die Verbände Druck und Medien im März 2019 über die Fachmedien informieren.