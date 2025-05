Erfolgreicher Einstieg in den Direktvertrieb (Social Selling) - Webinarreihe für Unternehmen

Unternehmen, die den Direktvertrieb als Vertriebsweg prüfen

Der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) lädt Unternehmen herzlich zu einem dreiteiligen Webinar ein, das den erfolgreichen Einstieg in den Direktvertrieb erleichtert. Ob Start-up, KMU oder etabliertes Unternehmen: Wer den Direktvertrieb als Vertriebskanal nutzen möchte, erhält hier praxisnahes Wissen und wertvolle Tipps aus erster Hand.„Der Direktvertrieb bietet Unternehmen jeder Größe spannende Möglichkeiten. Mit diesem dreiteiligen Webinar möchten wir fundiertes Wissen vermitteln und Lust auf diesen besonderen Vertriebsweg machen“, erklärt Jochen Clausnitzer, Geschäftsführer des BDD.Das Webinar richtet sich an:Inhaltlich erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele spannende Themen. So wird der Aufbau eines erfolgreichen Direktvertriebs genauso besprochen, wie rechtliche Besonderheiten oder die Bedeutung der richtigen Software beim Aufbau dieses spezifischen Vertriebskanals. Referentinnen sind u.a. Elke Kopp, Geschäftsführerin von Mary Kay Cosmetics GmbH und zugleich Vorstandsvorsitzende des BDD, sowie Markus Hölle, Geschäftsführer der Ha-Ra GmbH.Termine und Anmeldung:Der Beitrag für die Webinarreihe beträgt 69,00 Euro. Bis zumgilt ein Frühbucherpreis von 49,00 Euro. Eine Anmeldung über die Registrierungsseite des BDD ist erforderlich.Die Webinare finden an folgenden Terminen statt:Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.direktvertrieb.de/einstieg-in-den-direktvertrieb