Preisträgerinnen des bdfm Musikschulpreises 2024 geehrt

Am 19. Oktober 2024 verlieh der Bundesverband der Freien Musikschulen (bdfm) erstmalig seinen neuen Musikschulpreis in Berlin. Mit dem bdfm Musikschulpreis werden Musikschulen geehrt, die mit nachhaltigen Konzepten sich kompetent für eine lebendige Musiklandschaft engagieren. In einem zweistufigen Verfahren können Musikschulen nomiert werden und sich um die jährlich vergebene Auszeichnung bewerben.Eine fünfköpfige Jury wählte aus den Bewerbungen der achtzehn nominierten Musikschulen drei Gewinnerinnen aus:ENjoy erhielt den Preis in der Kategorie Integration und Inklusion. Die Jury lobte die Musikschule für ihren integrativen Einsatz und ihr Engagement für Meschen mit Handicap. Der Unterricht vereint Musik und Tanz und sogar ein Therapiehund trägt zu den Lernerfolgen bei. Im Internet präsentiert sich die Musikschule mit einer sehr persönlichen Note und eine eigene Musikschulapp mit vielen Videos ergänzt den klassischen Unterricht.(Kassel, Webseite: https://jayenjoy.de/ In der Kategorie Örtliche Vernetzung wurde die Musik Akademie Obergrafschaft ausgezeichnet. Sie überzeugte durch ihre professionelle Arbeit und ihr großes Netzwerk und Kooperationen in die Politik, mit Schulen, Kitas, Chören und Orchestern.(Bad Bentheim, Webseite: https://www.musikakademie-obergrafschaft.de/... Der Name der Jugendorchesterschule Berlin ist Programm: Ihr Schwerpunkt liegt in der Orchesterarbeit. Ab der ersten Unterrichtsstunde werden die Schüler:innen in das Orchester der Schule integriert. Aussergewöhnlich ist auch die Kooperation mit einem Jugendorchester in Süd Korea, was zu gemeinsamen Konzerten der beiden Orchester in Deutschland und Südkorea führt. Der Einsatz neuer und innovativer Instrumente in der Kombination mit klassischen Instrumenten erweitert den Zugang zum gemeinsamen Musizieren. Daher erhielt diese Musikschule einen Preis in der Kategorie Experiment und Kulturelle Nachhaltigkeit.(Berlin, Webseite: http://www.freie-jugendorchesterschule-berlin.de/... Ausgezeichnet in der Kategorie Digitalität wurde IN GROOVE – School of Music. Sie überzeugte mit ihrer kompletten digitalen Verwaltung von Unterrichtsverträgen, Stundenplänen und Raumverteilung. Als Highlight stufte die Jury einen umfangreichen YouTube-Channel, mit Tutorials sowohl zu musikalisch didaktischen wie auch organisatiorischen (z. B. „Warum gründet man eine Band?“) Themen, ein.(Remseck am Neckar, Webseite: https://ingroove.de/ Mario Müller, Vorstandsvorsitzender des bdm, äußerte sich zufrieden zu dem Verlauf des ersten Musikschulpreises des Bundesverbandes der Freien Musikschulen:Der diesjährigen Jury gehörten an: Mario Müller (bdfm), Elisabeth Kühl (SOMM), Thomas Gier (doozzoo), Christian Höppner (dtkv), Charlotte Reimann (Schülerin), Charlotte Krieger (Schülerin).Eine Liste der nominierten Musikschulen ist auf der Webseite des Veranstalters zu finden: www.bdfm-musikschulpreis.de