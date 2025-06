„Gruppenstunde“ – Der Podcast zur Zukunft der Musikschule

Bundesverband der Freien Musikschulen e.V.

Der bdfm versteht sich als Berufsverband aller Musikschulen in freier und privater Trägerschaft. 1997 legten in Erfurt drei Frauen und vier Männer den Grundstein für 28 Jahre bdfm. Ihr Ziel war die Qualitätssicherung an Musikschulen und Förderung der musikalischen Bildung in Deutschland. Gegründet 1997 als Bundesverband deutscher Privatmusikschulen, 2016 umbenannt in Bundesverband der Freien Musikschulen, ca. 450 Mitgliedsschulen. Der bdfm ist Mitglied des Deutschen Musikrates und engagiert sich in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Selbstständigenverbände (bagsv) sowie als Herausgeber des Onlinemagazins musikschule intern.



Ziele des Bundesverbandes der Freien Musikschulen

• Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität der Ausbildung an Musikschulen / -instituten in freier Trägerschaft

• Verbesserung der Arbeitsbedingungen und öffentlichen Förderbedingungen von Musikschulen / -instituten in freier Trägerschaft

• Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die soziale Sicherheit aller an freien Musikschulen tätigen Menschen

• Sozial gerechte Zugangsmöglichkeiten für alle Bevölkerungsschichten zu qualitätsvollem Musikunterricht an freien Musikschulen



Kontakt/Pressekontakt

Bundesverband der Freien Musikschulen e.V.

Frank Korte

Hardenbergstraße 9a

10623 Berlin



Tel. 030.577 00 59 82

E-Mail: frank.korte@freie-musikschulen.de



Webseite: https://www.freie-musikschulen.de

Facebook bdfm: https://www.facebook.com/...

Musikschulfinder: https://www.musikschulfinder.de

bdfm Musikschulpreis: https://www.bdfm-musikschulpreis.de

musikschule intern: https://www.musikschule-intern.de

Facebook msi: https://www.facebook.com/...

