Geschäftsführerwechsel beim Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V.

Christopher Jürgens übernimmt zum 01.01.2023 Amtsgeschäfte der ADKA

Am 1. Januar 2023 hat Christopher Jürgens die Geschäftsführung im Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Rudolf Bernard an.



Als Fachapotheker für Klinische Pharmazie und Medikationsmanagement im Krankenhaus kann Christopher Jürgens auf eine langjährige praktische Tätigkeit in der Versorgung von Krankenhauspatienten zurückblicken. Nach dem Pharmaziestudium in Braunschweig verbrachte er einen Großteil seiner beruflichen Laufbahn in der Klinikapotheke der Medizinischen Hochschule Hannover. Fast zehn Jahre lang war er dort unter anderem als Leiter der Arzneimittelherstellung in verantwortlicher Position tätig. 2018 wechselte er als Abteilungsleiter in die Marien-Apotheke Hannover und verantwortete die Bereiche Onkologie, Sterilherstellung und Klinikversorgung und arbeitete unter anderem als Apotheker auf Station in einem Kinderkrankenhaus.



„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen. Seit Beginn meiner beruflichen Tätigkeit schlägt mein Apothekerherz für die Krankenhauspharmazie, weshalb ich mich schon früh in der ADKA und der Apothekerkammer Niedersachsen für unseren Berufsstand eingesetzt habe.“



Der gebürtige Niedersachse ist in der Berufspolitik auf Bundesebene gut vernetzt und in gesundheitspolitischer Gremienarbeit erfahren. Als Vorsitzender des Ausschuss für Krankenhausfragen der Apothekerkammer Niedersachsen hat Christopher Jürgens den Prozess zur gesetzlichen Verankerung der Apotheker*innen auf Station in niedersächsischen Krankenhäusern aktiv begleitet. Zudem bekleidete Herr Jürgens Vorstandsposten im Zentrallabor der Deutschen Apotheker e.V. und der Apothekerkammer Niedersachsen, deren Vizepräsident er bis zum 31.12.2022 war.



„Aufbauend auf meiner Tätigkeit als Krankenhausapotheker, auch mit den unterschiedlichen Perspektiven aus dem stationären und ambulanten Bereich, und mit Hilfe meiner Erfahrungen aus der standespolitischen Arbeit werde ich mit Tatkraft die strategische, organisatorische und wissenschaftliche Ausrichtung der ADKA mitgestalten, um den Verband für die Zukunft nach innen und nach außen auch weiterhin gut aufzustellen.“



Am 1. Januar 2023 hat Christopher Jürgens die Amtsgeschäfte übernommen und wird zunächst durch seinen Vorgänger Rudolf Bernard eingearbeitet, der sich nach einer erneuten vorübergehenden Betreuung der ADKA-Geschäfte dann in den Ruhestand begibt.



Der Präsident der ADKA, Dr. Thomas Vorwerk, dankt dem scheidenden Geschäftsführer. „Rudolf Bernard hat die Verbandsgeschäfte sehr erfolgreich und mit unermüdlichem Einsatz geführt. Hierfür danken wir ihm und wünschen Christopher Jürgens einen guten Start in der Geschäftsführung.“