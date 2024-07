ADKA begrüßt 3000. Mitglied

Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. freut sich, das 3000. Mitglied in seinen Reihen willkommen zu heißen. „Dies markiert einen weiteren wichtigen Schritt in der Geschichte des Verbandes und unterstreicht das kontinuierliche Wachstum der ADKA und die Relevanz von Krankenhausapotheker*innen im Gesundheitswesen“, so ADKA-Geschäftsführer Christopher Jürgens. „Unser 3000. Mitglied, Annabell Schantz, arbeitet in der Krankenhausapotheke der Rheinhessen-Fachklinik Alzey - akademisches Lehrkrankenhaus der Universitätsmedizin Mainz.“



Die Rheinhessen-Fachklinik verkörpert mit ihren 1700 Mitarbeiter*innen ein Behandlungszentrum für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Neurologie.



Das Team der Krankenhausapotheke stellt mit der Validierung und Überwachung der Arzneimittelausgabe die Versorgung von mehr als 1600 Klinikbetten in mehreren trägereigenen und trägerfremden Einrichtungen sicher. Mit ihrer pharmakologischen Beratung des Stationspersonals und der Begleitung der interdisziplinären, pharmakologischen Visite in der Psychiatrie leistet Frau Schantz darüber hinaus einen großen Beitrag zur Arzneimitteltherapiesicherheit der Patient*innen



"Ich freue mich, mit der ADKA ein Expertengremium an meiner Seite zu haben, welches mit den Zielen Arzneimitteltherapiesicherheit, Patientenschutz sowie Qualität und Wirtschaftlichkeit den gesamten Gesundheitssektor überblickt, dabei aber nie das Patientenwohl jedes Einzelnen aus den Augen verliert", erklärt Schantz ihre Mitgliedschaft.

