Rindfleischerzeugung trägt zur nachhaltigen Nutzung von Regenwasser bei

Wasser zählt zu den wichtigsten Ressourcen unserer Landwirtschaft. Aufgrund der Niederschlagsmengen zählt Deutschland zu den begünstigten Erzeugungsstandorten der Erde.

Laut einer wissenschaftlichen Studie von Mekonnen und Hoekstra aus dem Jahr 2011 werden im internationalen Durchschnitt rechnerisch rd. 15.000 Liter Wasser je Kilogramm erzeugtem Rindfleisch benötigt. In Deutschland sind es 8.800 Liter und hiervon entfallen 90 % auf die Futterherstellung, die überwiegend durch Regenwasser („grünes Wasser“) versorgt wird. Nur etwa 4 % des Wasserbedarfs für ein Kilogramm Rindfleisch kommt aus der Leitung („blaues Wasser“). Es muss z.B. für die Tränke der Tiere zugekauft werden.



Im internationalen Durchschnitt werden in der Rindfleischerzeugung etwa 60 Prozent weniger blaues Wasser als für die Produktion von einem Kilogramm Nüsse benötigt. Der Wasserfußabdruck des Rindfleisches hängt stark vom Standort ab. Der Export von Rindfleisch in regenarme Regionen trägt damit auch zur Entlastung dieser Regionen bei. Da landwirtschaftlich genutzte Flächen für die Neubildung von Grundwasser von Bedeutung sind, trägt die Landwirtschaft darüber hinaus zu einem natürlichen Wasserkreislauf bei. Das in der Landwirtschaft genutzte Wasser wird zu einem großen Teil wieder auf die Flächen zurückgeführt.