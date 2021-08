Digitalisierung im Fokus: DGIHV veranstaltet 5. offene Fachtagung

Als Referenten begrüßt die DGIHV auf ihrer fünften Fachtagung Prof. Dr. Neeltje van den Berg, Bereichsleitung Innovative Konzepte / regionale Versorgung an der Universität Greifswald sowie Xavier Berteele, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Belgische beroepsvereniging van orthopedische technologieën (BBOT-UPBTO). Van den Berg befasst sich in ihrem Vortrag mit der Nutzung von Telemedizin und eHealth bei der Implementation regionaler, sektorübergreifender Versorgungspfade. Anschließend spricht Berteele über Wege und Hindernisse zur Europäisierung der Hilfsmittelversorgung.Auch die einzelnen Sektionen der DGIHV sind Teil der offenen Fachtagung und werden über ihre Arbeit berichten.Die fünfte offene Fachtagung wird als Präsenzveranstaltung im Hörsaal des Langenbeck-Virchow-Hauses in Berlin stattfinden. Danach lädt die DGIHV zur Mitgliederversammlung ein.Anmeldungen richten Sie bitte bis zum 31. August 2021 an info@dgihv.org