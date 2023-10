Zwischen Engagement und Erschöpfung: Die Psyche der Betreuer*innen von Kinder- und Jugendreisen

Die Betreuung von Teilnehmer*innen einer Kinder- oder Jugendreise ist eine wertvolle Möglichkeit, jungen Menschen bereichernde Erfahrungen außerhalb ihres gewohnten Umfelds zu bieten. Doch hinter den Kulissen stehen die Betreuer*innen vor erheblichen psychischen Belastungen, die oft übersehen werden.



Betreuer*innen von Kinder- und Jugendreisen sind häufig einem komplexen Mix aus Verantwortung, emotionalen Herausforderungen und hohen Erwartungen ausgesetzt. Sie stehen vor der Aufgabe, die Sicherheit, das Wohlbefinden und die pädagogische Betreuung einer Gruppe junger Menschen sicherzustellen – oft in ungewohnten Umgebungen und unter zeitlichen Druck.



Sie sind rund um die Uhr für die Gruppe verfügbar, was zu einem Mangel an Privatsphäre und persönlicher Erholung führen kann. Die enge Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen kann zu emotionalen Herausforderungen führen, insbesondere in Fällen von Heimweh, Konflikten oder anderen persönlichen Problemen der Teilnehmer*innen. Betreuer*innen müssen flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse wie Verletzungen, Krankheiten oder organisatorische Probleme reagieren, was zusätzlichen Stress verursachen kann. Eltern, Reiseveranstalter und die Teilnehmer*innen selbst haben oft hohe Erwartungen an die Betreuer*innen, was den Druck weiter erhöhen kann.



Resilienz in Aktion: Wie Betreuer*innen auf Jugendreisen Herausforderungen meistern



Die Resilienz, die Fähigkeit, schwierige Situationen zu bewältigen und gestärkt daraus hervorzugehen, erweist sich als zentraler Baustein für Betreuer*innen, um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. Ein hoher Grad an Resilienz ermöglicht es ihnen, flexibel auf Veränderungen zu reagieren, sich emotional zu regulieren und auch in herausfordernden Momenten einen klaren Kopf zu bewahren.



Die Schlüsselfaktoren, die zur Resilienz von Betreuer*innen auf Kinder- und Jugendreisen beitragen, umfassen:

Selbstfürsorge: Betreuer*innen, die sich Zeit für Erholung und persönliche Interessen nehmen, sind besser in der Lage, Stress zu bewältigen und ihre Energie aufrechtzuerhalten.

Soziale Unterstützung: Ein starkes soziales Netzwerk, sei es unter Kolleg*innen oder Freunden außerhalb der Arbeit, dient als emotionale Stütze und ermöglicht den Austausch von Erfahrungen. Adaptabilität: Die Fähigkeit, sich an unterschiedliche Situationen anzupassen und flexibel zu bleiben, trägt dazu bei, unerwartete Herausforderungen zu meistern.

Selbstreflexion: Die Fähigkeit, das eigene Handeln zu reflektieren und daraus zu lernen, unterstützt die kontinuierliche persönliche Entwicklung



Begleiter der Betreuer*innen: Die Verantwortung von Personalverantwortlichen



Die Resilienz von Betreuer*innen ist nicht nur für ihre eigene psychische Gesundheit von Bedeutung, sondern auch für die Qualität der Betreuung, die sie den jungen Teilnehmer*innen bieten. Durch gezielte Schulungsprogramme, Unterstützung durch die Organisationen und den Austausch bewährter Praktiken wird die Resilienz der Betreuer*innen gestärkt damit sie ihre Rolle als wichtige Gestalter*innen von Kinder- und Jugendreisen nachhaltig ausfüllen.



Um Personalverantwortliche für die Herausforderungen zu sensibilisieren, veranstaltet das BundesForum Kinder- und Jugendreisen die Fachtagung ‚Mentale Stärke und Resilienz – Betreuer*innen unterstützen, mit herausfordernden Situationen umzugehen‘. Sie soll Personalverantwortlichen praktische Lösungsansätze bieten, um Betreuer*innen optimal vorzubereiten, zu begleiten und zu unterstützen.