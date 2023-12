Wissen vertiefen, Netzwerke stärken: Kinder- und Jugendunterkünfte bereiten sich auf zukünftige Herausforderungen vor

Beim Häusertreffen 2023 – dem Branchentreff für Leiter*innen und Mitarbeiter*innen von Gruppenunterkünften wurden nicht nur Kenntnisse gewonnen und vertieft, sondern auch wertvolle Netzwerke für die Zukunft geknüpft.

Das diesjährige Häusertreffen des BundesForum Kinder- und Jugendreisen fand Anfang Dezember im idyllischen Jugenddorf & Gut Gnewikow am Ruppiner See statt. Inmitten einer verschneiten Kulisse kamen Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland zusammen, um an spannenden Workshops und Diskussionen teilzunehmen.



Das winterliche Ambiente trug zur besonderen Atmosphäre bei, als die Anwesenden zwei Inputs zu den Themen "Arbeitskräftemangel" und "Recht für Häuser" erlebten. Die Vorträge lieferten wertvolle Einblicke und praxisnahe Ansätze für die Herausforderungen, mit denen Jugendunterkünfte heute konfrontiert sind. Das Häusertreffen bot insgesamt 14 Workshops, die eine breite Palette von relevanten Themen abdeckten. Von der strategischen Nutzung von Online-Bewertungen über den Rahmenhygieneplan für Gruppenunterkünfte bis hin zu klimaschonende Aktivitäten und der Integration von Künstlicher Intelligenz im Marketing – die Vielfalt der Themen ermöglichte es den Teilnehmer*innen, ihre Kenntnisse zu vertiefen und neue Impulse für ihre Einrichtungen mitzunehmen.



Neben den fachlichen Impulsen ermöglichte das Häusertreffen auch ein intensives Networking. Alle Beteiligten nutzten die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, sich über Best Practices auszutauschen und Kooperationen zu initiieren. Die Tage wurden durch ein geselliges Abendprogramm abgerundet, das Raum für informelle Gespräche, Spaß und gemeinschaftliches Erleben bot.



Mit einem positiven Resümee blickt das BundesForum Kinder- und Jugendreisen auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurück und freut sich bereits auf die nächste Ausgabe im kommenden Jahr. Der regen Teilnahme und dem konstruktiven Engagement der Referentinnen und Referenten ist es zu verdanken, dass die Veranstaltung ein wichtiger Treffpunkt für die Jugendunterkunftsbranche bleibt.



Fortschritt und Weiterbildung für Gruppenhäuser



Das BundesForum bietet neben dem Häusertreffen auch andere Weiterbildungen speziell für Hausleiter*innen und Mitarbeiter*innen von Gruppenhäusern an, die sich aktuellen und relevanten Themen der Branche widmen. Die Themenvielfalt spiegelt die sich wandelnden Herausforderungen und Chancen in der Kinder- und Jugendunterbringung wider. Von aktuellen rechtlichen Bestimmungen über nachhaltige Betriebsführung bis hin zu modernen Ansätzen im Management von Gruppenunterkünften – das BundesForum Kinder- und Jugendreisen bleibt stets bestrebt, informative und praxisnahe Inhalte anzubieten.