Künstliche Intelligenz im Kinder- und Jugendreisen: BundesForum setzt auf Weiterbildung und Vernetzung

Künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend zu einem wichtigen Werkzeug in vielen Branchen – auch im Bereich Kinder- und Jugendreisen. Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. hat sich dieser zukunftsweisenden Entwicklung angenommen und möchte Kinder- und Jugendunterkünfte sowie Reiseveranstalter dabei unterstützen, die Chancen von KI für ihre Arbeit zu erkennen und zu nutzen.Künstliche Intelligenz ist bereits in verschiedenen Bereichen im Einsatz, z.B. in der Automatisierung administrativer Prozesse. Dazu gehören automatisierte Buchungssysteme, die auf KI basieren und es ermöglichen, Anfragen und Reservierungen schneller und effizienter zu bearbeiten.Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich ist die Kommunikation mit den Teilnehmenden und deren Familien. KI-gestützte Chatbots und automatisierte E-Mail-Systeme beantworten häufig gestellte Fragen, informieren über Reiseabläufe oder unterstützen bei der Planung und Organisation von Reisen. Besonders für Kinder- und Jugendreiseveranstalter mit hohem Kommunikationsaufkommen bieten solche Tools eine Entlastung und ermöglichen es, schneller und gezielter auf Anfragen zu reagieren.Zudem helfen KI-gestützte Analyse-Tools dabei, das Feedback von Teilnehmenden besser zu verstehen und auszuwerten. Durch die Erfassung und Analyse von Daten aus Umfragen, sozialen Netzwerken oder Online-Bewertungen können Veranstalter gezielt herausfinden, welche Angebote besonders gut ankommen und wo Verbesserungsbedarf besteht. Dies trägt dazu bei, Programme kontinuierlich zu optimieren und auf die Bedürfnisse der jungen Zielgruppen anzupassen.In den kommenden Jahren könnten smarte Systeme das Reisemanagement noch stärker revolutionieren und beispielsweise helfen, individuelle Reiseerlebnisse zu schaffen, die auf den Vorlieben und Interessen der Teilnehmenden basieren. Auch im Bereich der Sicherheit birgt Künstliche Intelligenz große Chancen: Zukünftige Anwendungen könnten Risikomanagement-Tools entwickeln, die auf Basis von Echtzeitdaten mögliche Gefahren wie extreme Wetterbedingungen oder gesundheitliche Risiken frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten.Als zentrale Plattform für die Akteur*innen der Kinder- und Jugendreisebranche nimmt das BundesForum eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung von Wissen und dem Austausch zu diesen Themen ein. „Die Potenziale von Künstlicher Intelligenz sind enorm und es ist wichtig, dass unsere Branche diese Entwicklungen aktiv gestaltet“, sagt Dennis Peinze, Geschäftsführer des BundesForum. „Unser Ziel ist es, Gruppenunterkünfte und Veranstalter dabei zu unterstützen, die Chancen von KI nicht nur zu erkennen, sondern auch praktisch in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren.“Um einen ersten Einblick in die Potenziale von Künstlicher Intelligenz zu ermöglichen, veranstaltet das BundesForum Kinder- und Jugendreisen am 12. November 2024 einen Workshop. Dort werden praxisorientierte Beispiele zu aktuellen KI-Anwendungen präsentiert und gezeigt, wie diese in der Kinder- und Jugendreisebranche konkret genutzt werden können.Darüber hinaus plant das BundesForum, sich langfristig intensiv mit dem Thema KI zu beschäftigen. Künftige Fortbildungsformate sowie Fachgruppen sollen den Wissensaustausch fördern und einen Raum für Diskussionen sowie den Austausch bewährter Methoden schaffen.Alle Interessierten sind eingeladen, Teil dieser spannenden Entwicklung zu werden und gemeinsam die Zukunft der Kinder- und Jugendreisen aktiv mitzugestalten.Für weitere Informationen und die Anmeldung zum Workshop besuchen Sie bitte bundesforum.de.