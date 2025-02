Kinder- und Jugendreisen sicherer machen: BundesForum und UBSKM setzen auf Zusammenarbeit

Am 10. Februar 2025 fand ein wegweisendes Gespräch zwischen dem BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. und der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) Kerstin Claus statt. Im Fokus standen die bisherigen Erfolge der Zusammenarbeit sowie zukünftige Maßnahmen zur Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes in Ferienlagern und anderen Kinder- und Jugendeiseangeboten.In den vergangenen Jahren haben das BundesForum und die UBSKM verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um Schutzkonzepte für Kinder- und Jugendreisen zu verbessern. Zu den wichtigsten Erfolgen gehören die Entwicklung von Informationsmaterialien wie Eltern- und Anbieterflyern sowie die Broschüre „Unterstützungstools zur Umsetzung umfassender Schutzkonzepte im Kinder- und Jugendreisen“ Im Gespräch wurde erörtert, ob eine gesetzliche Verpflichtung für alle Anbieter von Kinder- und Jugendreisen notwendig ist, um flächendeckende Schutzmaßnahmen sicherzustellen. Zudem diskutierten die Teilnehmenden Strategien zur Identifikation und Verhinderung von Missständen in der Branche. „Die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen muss oberste Priorität haben. Wir setzen uns für klare Vorgaben und effektive Maßnahmen ein, um alle Anbieter zur Einhaltung hoher Schutzstandards zu verpflichten“, erklärte Dennis Peinze, Geschäftsführer des BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. Beide Seiten verständigten sich darauf, den Austausch weiter zu intensivieren und konkrete Lösungsansätze zu entwickeln. Dies beinhaltet die Förderung von Sensibilisierungsmaßnahmen, die stärkere Vernetzung relevanter Akteure sowie die Schaffung verbindlicher Standards für den Kinder- und Jugendschutz.Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. wird die Ergebnisse des Gesprächs in seine weiteren Planungen einfließen lassen und sich aktiv für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen im Bereich des Kinder- und Jugendreisens einsetzen.