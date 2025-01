Kinder- und Jugendreisen sicher gestalten:  Prävention von sexualisierter Gewalt

Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. setzt sich intensiv für den Schutz von Kindern und Jugendlichen auf Reisen ein und stellt dabei den Schutz vor sexualisierter Gewalt in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Als zentrale Kontaktstelle für die Kinder- und Jugendreisebranche unterstützt das BundesForum nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Umsetzung umfassender Schutzkonzepte, die auf Prävention und Sensibilisierung setzen.„Seit vielen Jahren ist es unser Anliegen, Kinder und Jugendliche auf Reisen bestmöglich zu schützen. Mit unserer Kompetenz geben wir Fachkräften das notwendige Wissen und die Werkzeuge an die Hand, um Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und präventiv zu handeln,“ erklärt Dennis Peinze, Geschäftsführer des BundesForum.Schutzkonzepte sind essenziell, wenn es darum geht, sexualisierte Gewalt zu verhindern und sichere Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Das BundesForum organisiert regelmäßig Schulungen und Workshops für Betreuer*innen, Organisationen und Gruppenunterkünfte, um sie für diese wichtigen Themen zu sensibilisieren. Es geht aber auch darum die Anwendung von Präventionsmaßnahmen zu schulen. Darüber hinaus gibt es Leitfäden und Handlungsempfehlungen, die bei der praktischen Umsetzung von Schutzkonzepten unterstützen.Durch die enge Zusammenarbeit mit Expert*innen im Bereich des Kinderschutzes sowie durch eigene Projekte schafft das BundesForum eine solide Basis für die Verankerung von Präventionsstrategien in der Kinder- und Jugendreisebranche schaffen. Gleichzeitig arbeitet das Forum kontinuierlich daran, das Bewusstsein für die Bedeutung von Schutzmaßnahmen bei allen Akteur*innen zu schärfen und neue Standards zu etablieren.„Wir sind stolz darauf, seit vielen Jahren eine führende Rolle in der Etablierung vonPräventionsmaßnahmen und Schutzkonzepten zu spielen. Unser Ziel ist es, auch in Zukunft als verlässlicher Partner für die Branche zur Verfügung zu stehen und die Qualitätsstandards weiter auszubauen,“ so Peinze weiter.Ein Beispiel für das langjährige Engagement des BundesForum Kinder- und Jugendreisen im Bereich Schutzkonzepte und Prävention ist die Handreichung „Unterstützungstools zur Umsetzung umfassender Schutzkonzepte im Kinder- und Jugendreisen“. Sie bietet praktische Ansätze und Best-Practice-Beispiele, um Organisationen und Unterkünfte dabei zu unterstützen, ihre Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt zu erweitern oder entwickeln. Die Broschüre steht auf der Webseite des BundesForum zur Bestellung bereit und kann auch kostenlos heruntergeladen werden.