Häusertreffen 2025: Vernetzung trifft Praxis
Drei Tage voller Workshops, Fachforen und Austausch für Leitungen und Mitarbeitende von Kinder- und Jugendunterkünften.
Qualität und Teilhabe im Mittelpunkt
Das Häusertreffen ist seit vielen Jahren die zentrale Plattform für Qualitätsentwicklung in Kinder- und Jugendunterkünften. In Workshops, Diskussionsrunden und Fachforen geht es um Themen wie Nachhaltigkeit, Schutzkonzepte, pädagogische Qualität, Partizipation und Diversität – Aspekte, die das BundesForum in seinen Leitsätzen und Qualitätskriterien als zentrale Werte festgeschrieben hat.
„Kinder- und Jugendreisen sind nicht nur Freizeitangebote, sondern wichtige Bildungsräume. Sie fördern Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen und demokratische Teilhabe“, betont Dennis Peinze, Geschäftsführer des BundesForum. „Das Häusertreffen ist der Ort, an dem sich die Häuser gegenseitig stärken, voneinander lernen und neue Ideen entwickeln.“
Austausch, Inspiration und Vernetzung
Neben inhaltlichen Inputs stehen Begegnung und Vernetzung im Fokus. Ob im Workshop, bei der Abendveranstaltung oder in thematischen Arbeitsgruppen – die Teilnehmenden bringen ihre Perspektiven ein und gestalten aktiv mit.
Das Treffen bietet auch Gelegenheit, neue Impulse aus Politik und Praxis aufzunehmen. So werden Vertreter*innen aus Wissenschaft, Jugendhilfe und Tourismus erwartet, die aktuelle Entwicklungen diskutieren und in Beziehung zum Arbeitsfeld setzen.
Jetzt noch anmelden
Für Interessierte, die bisher noch nicht dabei waren, bietet das Häusertreffen einen idealen Einstieg in die bundesweite Qualitätsgemeinschaft. Die Teilnahme eröffnet Zugang zu einem starken Netzwerk von Trägern, Häusern und Organisationen, die sich gemeinsam für gute Rahmenbedingungen und hohe Qualität im Kinder- und Jugendreisen einsetzen.
Anmeldung und weitere Informationen unter: www.haeusertreffen.de